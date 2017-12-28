糖尿病是一种高发疾病，各种降糖产品的宣传充斥着电视屏幕、朋友圈，当中不乏假冒伪劣产品，糖友很容易陷入骗局。这些营养素、中草药、理疗、光照等，往往宣称有控制血糖、降低体重、治疗并发症、控制食欲等效果。美国新闻网健康版块为大家总结了以下4招，能够帮助糖友识破骗局，避免上当。

向正规的医疗人员咨询。患者大多不具备专业的医疗知识，不仅不能对治疗方法的宣传和实际效果进行评价，还很容易落入商家的宣传陷阱。因此，糖友有必要就感兴趣的医疗产品向没有利益相关的医务人员咨询，以得到客观评价。

不要被夸张的字眼迷惑。一些产品经常号称“重大突破”“最新成果”“神奇疗效”“彻底治愈”“纯天然，无添加”“不吃药，不打针，无副作用”等；也有些产品打着各大医疗机构、著名医学专家的招牌。这些往往是夸大宣传的手段。就目前的医疗水平，糖尿病并不能治愈，仅能通过药物及生活方式调整控制血糖、延缓并发症。见到上述字眼，基本可以笃定是虚假宣传。

对亲朋好友的推荐保持警惕。糖友身边可能会有很多同样患糖尿病的亲友，推荐药物、疗法或保健品。但是，即便是出于好心，他们认为对自己有效的手段未必就适合你，何况还极有可能是道听途说，实际并不科学。少数别有用心的人，“杀熟”行为也是屡见不鲜的，更应提防。

让你的医生充分知晓你目前的状况。医生对你的病情需要有足够的了解，才能决定下一步治疗方案。糖尿病治疗过程中，生活习惯调整是治疗的基石，药物只是辅助，让医生了解你目前的生活习惯，才能优化药物辅助治疗，避免误入歧途。

此外，糖友还可以通过查阅国家权威部门的网站，如国家食品药品监督管理总局网站，检索你所听说的降糖产品是否已经获批。管理部门会对涉及糖尿病治疗的食品和药品进行严格的审批，只有明确证实有效的产品才能通过。未经审批的产品，即使不会伤害健康，也不能推广。（武德崴 编译）