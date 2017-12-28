血栓常会造成严重的健康问题。例如，阻碍血液进入大脑，造成中风；阻止心脏血流，引起心脏病发作。在腿部形成的血栓被称为深静脉血栓，它可能会脱离初始位置，转移到肺部，导致肺栓塞，严重时会致命。据美国卫生局统计，全美每年有约10万人死于深静脉血栓和肺栓塞。任何人都有可能得血栓，有特定危险因素的人风险更高。美国《预防》杂志网站近日对此进行了总结提醒。

1. 超重或肥胖的人。体重超标的人，患上静脉血栓栓塞的风险明显高于体重正常者。肥胖越严重，风险越高。这是因为，身体承受的重量越大，血液流动起来就越困难，如果还有久坐习惯，情况会更糟。

2. 吸烟者。吸烟对人体健康有诸多危害，血栓就是其中之一。吸烟看起来主要影响肺部，其实还会伤害血管。烟草中的有害化学物质会损伤血管内膜，让血细胞更容易凝集起来。吸烟还与心脏病和外周动脉疾病有关，它是心脏病发作和中风最大的推手之一，因而也会增加患静脉血栓栓塞的风险。

3. 孕妇。即使在坚持锻炼的情况下，怀孕女性发生血栓的风险也会上升。这一方面与她们血液中雌激素含量增加有关，另一方面，胎儿生长过程中，会对孕妇腹部血管和骨盆施加压力，阻断血流，也增加了血栓形成的可能。

4. 服用雌激素者。雌激素是常见避孕药物的主要成分，服用避孕药的女性患上血栓的可能性会增加3~4倍。原本健康的女性，长期服用避孕药可能发生腿部肿胀、气短和胸痛（几率并不大）。因此，存在血栓风险因素的女性，不建议采用药物避孕。更年期采用雌激素替代疗法的女性，也应当重视血栓的隐患。

5. 有感染或炎症性疾病的人。如果你正在对抗严重的疾病或感染，就要格外提防血栓。有些类型的恶性肿瘤（如脑癌、卵巢癌、胰腺癌、结肠癌、胃癌、肺癌和肾癌等）会增加患者得血栓的风险。血栓有时会在癌症之前出现，这意味着它们可能是癌症的一个预警信号。此外，糖尿病、艾滋病或炎症性肠病（如节段性肠炎和溃疡性结肠炎）也会增加血栓风险。

6. 久坐、缺乏运动的人。住院等情况下，人们会连续几个小时甚至更久都不移动身体，这存在很大的健康隐患。身体遭受严重外伤、生重病或做手术的人，会因为在病床上久卧而导致血栓风险显著上升。坐长途车或飞机等许久不动的人，发生血栓的风险也较高，特别是当他们喝水不够充足时。长途车、公交车司机等职业的人群，也有较高血栓风险，应注意加以预防。

7. 有血栓家族病史的人。如果你的直系亲属患有血栓，你就比常人有更大可能“中招”。某些遗传性疾病也会使血液黏稠，更容易形成血栓。

8. 以前得过血栓的人。患过静脉血栓栓塞或肺栓塞的人群，1/3会在10年内再次发病。这是因为，血栓形成于静脉瓣膜周围，会对静脉造成一定损伤，随着时间推移，这种损伤可能导致多发性血栓。遵医嘱用药，避免其他的血栓高危因素，有助于降低复发风险。（肖 玲 编译）