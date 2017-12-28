视力突降，病根在脑子

王女士是一名杂志编辑，平时总对着电脑做文字编辑工作。这两年，她感觉视力下降明显，按照近视治疗，始终不见好转。后来查了核磁共振，发现脑内长了一个垂体瘤。

垂体是分泌各种内分泌激素的器官，比如负责身体生长的生长激素、调节性功能的促性腺激素，以及促甲状腺激素等。激素分泌水平接受严格的调控，既不能少，也不能多，否则就会产生相应的激素功能不足或过度的情况。垂体瘤是垂体里不同种类细胞起源的肿瘤，是常见的良性肿瘤，可发生于任何年龄，多在30~50岁，男女比例为1.2:1。有些垂体瘤会过度分泌某种或多种激素，有些则不分泌任何激素。

垂体上方与视神经交叉相邻，所以瘤子生长时容易压迫视神经，出现视力下降、双眼外侧视野缺失等表现。垂体瘤还可导致其他压迫症状，如头痛、视物重影、眼睑下垂等。激素分泌异常症候群也是常见表现，一是垂体激素分泌减少，一般较轻，进展较慢，但在肿瘤急性出血或长得大时也会出现；二是垂体激素分泌增多，包括泌乳素增加（导致女性闭经、泌乳、不育，男性胡须稀疏、性欲下降）、生长激素增加（导致巨人症或肢端肥大症）、促甲状腺激素腺瘤（引发甲亢）。

得了垂体瘤无需过分担忧。对于某些特定类型的垂体瘤，如果判断患者不能通过手术获益，或肿瘤很小不影响生活，通常不建议手术，而是定期随访观察。比如，无功能性的垂体微腺瘤（<1厘米），变成大腺瘤（>1厘米）的概率很低，一般不会对视力产生影响，完全可以随访。分泌泌乳素的垂体瘤，只要患者没有出现急剧视力下降，无论任何大小，根据指南推荐，均首选药物溴隐亭治疗。如果患者不能耐受药物的副作用或者药物治疗无效，可以选择手术治疗。部分患者术后有肿瘤残留、不能耐受手术、对药物不敏感，但有远期垂体功能低下的可能性，可采用放射治疗。