矮了三厘米，查查骨密度

受访专家：中华预防医学会副会长 孔灵芝

很多人认为，变矮、腿脚不灵便、驼背等都是年龄增长的必然结果，其实不然。身高降低可能是骨质疏松的表现。

中华预防医学会副会长孔灵芝告诉《生命时报》记者：“40岁后，如果比年轻时矮了3厘米以上，就应尽快测骨密度。”《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》已将骨密度检测纳入40岁以上人群常规体检内容。健康人群也应关注骨骼。孔灵芝给出两点建议。

1.坚持适当的户外运动。科学运动能促进骨钙吸收和骨骼生长。卫生计生委于2015年推出的“健骨操”，基于骨骼生理生长特点，巧妙利用自身重力负荷，全方位刺激骨骼良性生理反应。基于人体功能活动特点，锻炼神经、肌肉、关节的协调配合能力，全面提升身体活动能力。常做健骨操对于提高老年人的平衡能力、预防摔倒有很好的锻炼作用。

2.摄取足量的钙和维生素D。钙是决定骨骼健康的关键元素，维生素D是钙质吸收的主要调节因素。35岁前后，骨量达到峰值。此后，骨量流失加速。当钙的“支出”大于“收入”时，将令骨骼质量变差，引发骨质疏松。最新的中国居民营养与健康状况监测显示，我国城市居民平均每日钙摄入量只有400毫克左右，与中国营养学会推荐800毫克（18~49岁人群）~1000毫克（50岁以上人群）相差甚远。建议平时多喝奶、常吃绿叶菜、勤晒太阳。

若以下问题中，任何一项回答为“是”，表示您为高危人群，推荐进行骨密度检测。

1.是否曾因为轻微的碰撞或者跌倒就发生骨折？

2.父母是否曾有轻微碰撞或者跌倒发生髋部骨折？

3.是否连续3个月服用可的松、泼尼松等激素类药物？

4.身高是否比年轻时降低3厘米？

5.是否经常大量饮酒？

6.每天吸烟是否超过20支？

7.是否由于消化道疾病或肠炎经常腹泻？

8.（女士）是否在45岁之前绝经？

9.（女士）是否曾有连续12个月以上没有月经（除怀孕）？

10.（男士）是否有阳痿或性欲低下？（雷妍）