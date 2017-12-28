适逢年底，佳节临近，总少不了聚会喝酒。少量饮酒有益健康，但是长期、过量饮酒会导致全身多器官病变，尤其会伤害消化系统。

1.脂肪肝、肝炎、肝硬化。研究表明，过量饮酒会导致一系列肝脏系统疾病，包括酒精性脂肪肝、酒精性肝炎、肝硬化。酒精（学名是“乙醇”）摄入量大于30克/天，发生肝硬化的风险增高。约90%的大量饮酒者可见肝脂肪变。摄入的酒精大部分由肝脏代谢。酒精进入肝细胞后经氧化变为乙醛。酒精和乙醛都具有直接刺激、损害肝细胞的毒性作用，能使肝细胞发生脂肪变性，甚至坏死。大量饮酒导致的肝脏损伤初期表现为脂肪肝，若不加以控制和干预，可发展成为酒精性肝病，甚至肝纤维化、肝硬化、肝功能衰竭等。因此，长期饮酒的朋友，如果发现转氨酶升高，腹部超声或CT提示脂肪肝，应该引起警惕。控制饮酒，及时就诊。

2.胰腺炎。胰腺是重要的内分泌器官，可分泌多种消化酶和激素。胰酶在胰腺内被激活后，就会引起胰腺组织自身消化、水肿、出血、坏死，导致急性胰腺炎。主要特征是腹痛，常位于中上腹，向腰背部放射，弯腰或俯身可缓解，伴有恶心、呕吐、发热和血中胰酶升高。酒精能激活消化性酶原，大约30%的胰腺炎由饮酒引起。胰腺炎程度轻重不等，轻者可自愈，少数重者的胰腺出血坏死，常继发感染、腹膜炎和休克等，病死率高。酒后出现腹痛的朋友应警惕急性胰腺炎的可能。

3.消化性溃疡。大量饮酒是消化性溃疡的高危因素。酒精在胃内潴留，与胃、十二指肠黏膜直接接触，可引起黏膜糜烂和上皮细胞脱落坏死。酒精还会刺激胃酸分泌，加剧黏膜损伤，引起急性胃炎。长期摄入酒精会降低营养吸收，还会增加胃食管反流病、消化道肿瘤的发生率。平时爱“喝两口”的朋友更应少饮烈酒，不空腹饮酒。如有胃部不适不能轻视。