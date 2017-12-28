在我国传统的婚姻家庭观念中，恋爱中的人，男方的年龄一般要大于女方，但是当下也不乏姐弟恋的情况。你能接受姐弟恋吗？近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1996人进行的一项调查显示，67.0%的受访者能接受姐弟恋。不过，人们对姐弟恋的婚姻前景仍不无“保守”，比如有52.4%的受访者认为姐弟恋中男性容易一直长不大，50.1%的受访者认为姐弟恋在婚恋节奏上容易步调不一致。

受访者中，男性占47.4%，女性占52.6%。34.8%的受访者谈过姐弟恋，65.2%的受访者没谈过。

67.0%受访者能接受姐弟恋

在云南昆明某网站工作的徐娇（化名）很排斥姐弟恋，“我有一位女同事，上学晚，周围的男同学都比她小，所以她谈过的几段恋爱都是姐弟恋，最后和比自己小4岁的男生走入了婚姻，但是感觉她的生活很累”。

本次调查显示，25.0%的受访者表示身边有很多姐弟恋的情况，65.8%的受访者表示这种情况不太多，9.3%的受访者表示没有。67.0%的受访者表示能接受姐弟恋，18.3%的受访者表示不能，14.7%的受访者表示不好说。

某婚恋网站情感顾问姚露说，传统女性多是需要被保护的，她们会更倾向于寻找年龄比自己大一点的伴侣。但是随着这几十年来女性教育、经济、社会地位的提高，当代都市女性更加独立，会觉得伴侣小几岁也没关系，姐弟恋的整体趋势是上升的。

姚露介绍，她在生活中接触到的姐弟恋比较多，两个人频繁接触后被对方的个性吸引，年龄差距渐渐会被淡化，但是在自己所在的相亲平台上，接触到的姐弟恋相对较少，“因为如果红娘介绍时，直接说男方小几岁，可能没那么容易被普遍接受”。

在北京某事业单位工作的岳静（化名）曾谈过一段姐弟恋，“对方小我一岁，是家里介绍认识的，刚开始被对方积极阳光的性格吸引，很有好感。但时间一长，就感觉到很累。”岳静觉得，可能由于对方心智尚不成熟，很少能站在女生的角度考虑问题，“而且谈到婚姻大事就逃避，最终以分手告终”。

调查中，24.4%的受访者认为姐弟恋会遇到很多困难，不容易长久；66.5%的受访者认为合适就好，年龄不是问题；9.2%的受访者不好说。

52.4%受访者认为姐弟恋中男性容易一直长不大

姐弟恋会面临哪些问题？调查中，52.4%的受访者认为男性容易一直长不大，50.1%的受访者认为姐弟恋在婚恋节奏上容易步调不一致，41.4%的受访者指出姐弟恋的心智发育有差距，34.1%的受访者认为周围人不看好、不赞同会带来压力。

“我们在她家聚餐时，感觉事无巨细都是她在张罗，她老公完全不帮忙，看起来也很依赖她。”徐娇说，这位女同事的老公已经换了七八份工作了，一直没有稳定下来，但这位女同事很包容他。“我就无法接受这样的恋爱、婚姻关系，女生太累了”。

姚露指出，男性的心理成熟比同龄女性一般来得晚，在激情期和高吸引力阶段之后如何维系感情，是姐弟恋的双方特别需要考虑的问题。在这个过程中，需要女性更加包容，多一些情感关怀，更多地交换立场，甚至主导一些事情的发展。

调查显示，受访者认为一段健康的恋爱关系重要的是互相欣赏（60.4%）和互相尊重（55.6%），其次是三观一致（52.1%）和恋爱观婚姻观一致（44.7%），其他还有：年龄差距合适（22.1%）、门当户对（19.6%）和学历相当（15.3%）。

“恋爱关系中，相互平等很重要。除此之外，愿意维系情感、尊重对方，多做有效的沟通也很重要。”姚露说，“当下谈婚论嫁的年轻男女中，独生子女很多，大家都很有个性，普遍缺乏主动性和耐心。如果有矛盾不去解决，双方都逃避，久而久之一段感情就结束了。”（记者 王品芝）