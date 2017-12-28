蛋糕洗出“棉”状物是谣言

“针对近期呼和浩特市网传的‘拔丝蛋糕’洗出疑似‘棉花’状物视频，经对两家涉事店进行突击检查，未发现非食品原料，该视频为造假视频。”12月18日，内蒙古自治区呼和浩特市食品药品监督管理局公布如是信息。

日前，呼和浩特市局监测到当地微博、微信等自媒体正在传播一则2分24秒的视频信息，视频称从呼和浩特市团结小区蛋糕店购买的“庞记烘焙台湾拔丝蛋糕”，用水冲洗后出现疑似“棉花”状物。

对此，呼和浩特市局当即派出两组执法人员对设在该市团结小区和南茶坊的两家“庞记烘焙台湾拔丝蛋糕店”进行了突击检查。经查，两家蛋糕店均领取了《食品小作坊登记证》，且蛋糕制作原料及配料中均未发现非食品原料。

据介绍，执法人员在检查中还发现，视频中用水洗蛋糕后出现的疑似“棉花”状物，是蛋糕中的原材料肉松。呼和浩特市局新闻宣传与应急管理科主任科员黄庆华表示，“目前市场上绝大部分蛋糕使用的肉松是肉松粉，因肉松粉的主要成分为豆类而不完全是肉，放入水中清洗后会出现白色丝条，并不是网上所传的‘棉花’状物，对身体也没有任何害处。”（杨燕）