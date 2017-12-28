江苏：232名临床医学专业毕业生“落户”乡村

今年暑假，江苏医药职业学院毕业生杨东翰到盐城东台市三仓人民医院当了一名轮转医生。杨东翰从小的愿望就是成为一名救死扶伤的医生。不过，他和很多年轻人的选择不一样，他选择来到位于苏北的基层乡村医院。

当然，像杨东翰这样的年轻人，也正是现在基层医院急需的。杨东翰的经历证明了一切。他所在医院的每个医生工作强度都很大，“基层大部分一线临床医生，国庆中秋一天都没有休息”。很多临近退休甚至已经做了爷爷的基层医生，还承担着长期值夜班的任务。

从2014年开始，江苏医药职业学院招收临床医学专业学生，这些学生毕业之后，将到基层医院工作，就是为了破解农村基层卫生医疗改革中长期存在的“年轻人下不去”的问题。

杨东翰是该校2014年招收的第一批全日制3年制临床医学专业学生。3年过去，第一届260名毕业生今年暑假已经毕业，他们的去向成为公众关注的焦点。

近期，江苏医药职业学院交出一份答卷，2014级临床医学专业共有260名毕业生，其中到基层卫生院和社区服务中心就业的有232人，剩下20多人选择了升学或出国。

“这是改变乡村医院人才短缺迈出的一大步。”盐城大丰三院院长熊建成至今还是有些兴奋，“现在制度上发生变化了，大专生也可以入编制。”

在这之前，熊建成看到的是苏北大部分乡村医院都出现了青黄不接的状况，老的一批医生退下去了，新的医生却招不进来。

“放射科、超声科是医生短缺‘重灾区’，临床主要是全科、外科与儿科缺编较严重，医生短缺已造成部分科室运转困难，部分项目无法展开。”熊建成分析说，老医生留不住，人才流失；年轻医生招不进来，人员出现断层。

熊建成认为人才流失的一个原因是医院财务核算制度。“吃大锅饭，绩效工资有限制，手术不让做，大家积极性下降，医务水平也下降，慢慢就造成了人才流失。”

年轻人不愿留在基层医院有制度原因。熊建成说，早先盐城市有编制限制，要求本科及以上学历的学生才可获得医院编制。为此，大批医学专业大专生被挡在门外。另一方面年轻人都向往大城市，极少有人愿意留在乡镇当一名基层医生，导致乡镇医生越来越难招，以至于出现人才断层。

让熊建成担忧的是，他所在的医院在市区这样的情况已算是好的了，“那些村卫生室现状可能更糟糕。”村卫生室规模较小，通常只有两到三人运营，但一些卫生室往往只有一个人，并且人员老化，很难找到合适的青年医生“接班”。

据介绍，目前江苏有约1200个乡镇卫生院，有约1.5万个村卫生室。而江苏有12所高校开设医学专业，十多所相关高职院校，医学生数量全国最多。

江苏省卫计委一名工作人员介绍，有一半本科生毕业后没有从事医生职业。现在大医院招人不要本科生，即使是博士生还要挑选，县级医院招人基本都要硕士，而基层卫生所需要大量本科生，本科生却不愿意下基层。

江苏医药职业学院作为一家从1958年就开始培养临床医学专业学生的学校，多年来积累了丰富的办学基础和经验，但由于种种原因，学校却不能培养临床医学专业学生。

直到2013年才出现转机，基于苏北乃至整个江苏省基层乡村医生短缺的状况，在江苏省卫生类高职院校临床医学专业申办评估中，该校是唯一通过并独立开设全日制3年制临床医学专业的学校。2014年7月，教育部破例批准该校恢复临床医学专业招生。

值得关注的是，2014年和2015年该校临床医学专业文理科最低录取分分别是272、282和283、271，其中还有部分同学分数超过本科录取分数线。

对于基层紧缺的临床医学人才，该校在临床医学专业复办时就制订了明确的人才培养方案，并依据国家政策提出了一系列措施和计划。

院长乔学斌介绍，要培养好临床医学人才实行“双对接”，即课程设置对接执业助理医师考试要求，课程内容对接基层岗位要求，不断提高学生基层岗位胜任力。

目前，该校在泰州、邳州等地建立了20多所临床学院，输送二年级学生驻点学习，各临床学院班配备“双班主任”，校内班主任对接医院兼职班主任，每月赴各临床学院参与学生管理，并协助学生在教学医院开展主题活动，学校每学期赴临床学院组织教学研讨活动，不断提高临床学院指导教师的教学能力，为培养合格的基层卫生人才奠定扎实的基础。

该校2014级临床专业学生凌婷婷说，乡镇医院需要全科医生，所以学校课程设置涵盖解剖、生理、生化、病理、药理、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科等一系列课程。在校期间的学习和知识储备，为像凌婷婷这样的学生回到乡镇当一名合格的医生，打下了良好基础。

“我的同学大部分都回到了基层。”凌婷婷最终如愿回到社区医院做了一名乡村医生，当初选择这个专业时，她就决定回到基层。在乡镇社区当一名乡村医生，让她感触最深的是：“在这里接触到的病人健康观念都不是很强，而这正是我们需要努力去改变的。”多数时候，凌婷婷看到病人家属露出微笑感谢，她觉得“做医生还是一件很有成就感的事情。”

虽然很多医院今年已经接收了第一批大专毕业生，但他们还需要经过两年规培期后才能进入岗位。为了减轻村卫生室压力，改变“一人撑”现状，规培期间，这些年轻人已经进入村卫生室协助工作。凌婷婷说：“虽然现在还没有处方权，但我们会继续提高自己，服务乡镇，服务农民，做一名有温度的乡村医生。”（记者 李超 通讯员 邓青青 夏燕萍）