生态民宿火 瑶医瑶药兴

在广西中部偏东的山区，有这样一处桃源仙境：森林覆盖率高达86.87%，空气负氧离子含量每立方厘米高达15万个，年均气温17摄氏度，夏无酷暑、冬无严寒，旅游舒适期长达245天……

这里，就是被誉为瑶都、氧都、凉都的金秀瑶族自治县。

近年来，金秀县坚持生态立县，从生态佳到“生态+”，让“生态+”护生态佳，绿水青山变成金山银山，世界瑶都渐成康养之都。

护好4张“美丽名片”

脚蹬运动鞋、肩背工具袋，胸前挂着有定位功能的专用手机，在海拔1979米的金秀圣堂山上，护林员黄荣每天都要巡查一遍，查看山林植被情况、制止游客破坏草木、发现新物种等，上上下下要花七八个钟头。

他笑着说：“我这是新时代的‘靠山吃山’。”

44岁的黄荣是瑶族人，家住长垌乡平孟村同王屯，以前干过村支书。2014年10月，他入职大瑶山国家级自然保护区圣堂山保护站，干起了护林员。“我从小就跟爷爷来山里打猎，这里的每个地方我都十分熟悉，对一草一木都很有感情。”因为热爱大山，黄荣工作起来特别带劲。“以前以打猎采摘为生，现在靠巡山每月赚2500多块钱，收入多了。”

近几年，圣堂山游人多起来。黄荣说，以前还有游客私挖植物，现在这样的现象几乎绝迹。“游客的环保意识越来越强，人与大山越来越友好。”

好生态，的确更要好好保护。

金秀有4张生态名片：国家重点生态功能区、国家森林公园、国家级自然保护区、国家级珠江流域防护林源头示范县。为了保护好这4张“美丽名片”，金秀多措并举、强化环保，严格审批公益林采伐，严厉打击各种毁林行为，严密防范森林火灾和病虫害等。

“我们绝不允许开发破坏环境，从立项源头到规划设计，从开发建设到项目实施，全流程、全方位坚持生态为重、绿色为要，实现经济发展与生态保护互动双赢。”金秀县县长兰向东表示。

到山水瑶城洗洗肺

这几个月，金秀六巷乡大岭屯第一书记莫秋明特别高兴：大岭村引进“瑶天下”生态民宿项目初见规模，旅游开发已带动58个村民脱贫致富。

在圣堂山和五指山脚下的大岭村，风光秀丽、景色迷人，是花蓝瑶、盘瑶、山子瑶3个瑶族支系聚居地，瑶族文化浓郁。我国著名社会学家、人类学家费孝通1935年曾到大岭调研，他在《六上瑶山》一书中称赞当地为“世外桃源”。

这个美丽村子，至今却仍是国家级贫困村。为了帮助村民脱贫，莫秋明积极争取所在单位广西来宾市旅游发展委员会的支持，引进“瑶天下”生态民宿项目。原汁原味保持瑶村风格，配上独具特色的园林景观，让人乐享“桃源瑶寨”多彩生活。

项目负责人杨旭春介绍，房间内现代化设施一应俱全，推开窗户即可欣赏圣堂美景，大口呼吸新鲜空气。今年国庆节，仅靠朋友口耳相传，房间提前一周就被订完。

不止是引进来，莫秋明还鼓励有条件的村民开办民宿。在外务工的相金明，回乡建起了4层小楼专搞民宿；靠种植为生的村民蒋桂合，做起小生意，向游客售卖生活用品和八角等大瑶山特产，收入不错。

2017年，金秀大力发展“康养经济”“美丽经济”，瑶乡民宿越来越火。

短短8个月，金秀云水阁、瑶天下、圣堂闲居、瑶家庄等民宿开张营业。全县民宿已营业21家、即将开业15家，创造了旅游扶贫的“金秀速度”。

金秀县委常委、宣传部长莫云山说，2017年金秀被国家林业局授予“全国森林旅游示范县”。今年1—11月，金秀接待游客人数385.96万人次，同比增长16.24%；旅游总消费30.92亿元，同比增长25.79%。预计今年全县接待游客人数410万人次；旅游总消费32.5亿元。

瑶医药成金字招牌

竹叶伸筋、铁马鞭、裙头当、消瘤藤……走进金秀瑶族自治县瑶医医院，千奇百怪的瑶药名称引人关注。

“利用草药防病治病，瑶族人民大多就地取材，形成了独具一格的瑶族医药治疗方法。”院长梁琼平说。瑶药种类繁多，据调查所用品种达1000多种，最常用的是“五虎”“九牛”“十八钻”“七十二风”共104种瑶医经典瑶药，特色鲜明。

金秀大瑶山满山是宝，瑶药品种丰富，瑶医流传千年，治疗肿瘤、妇科病、皮肤病及各种疑难杂症等效果明显。金秀抓住这一优势，擦亮生态康养牌，先后出台多项政策，大力发展瑶医瑶药。

在县城大街上，大大小小瑶医诊所随处可见，登门求医者络绎不绝。很多外地游客品尝瑶家胆凉茶，体验瑶药泡浴，接受瑶医门诊。

金秀瑶族自治县瑶医医院是全国唯一一所国家事业性、公益性、非营利性瑶医药特色医院，集医疗、科研、康复、保健、预防为一体。今年8月，金秀瑶医医院通过国家“二级甲等”民族医院等级评审。

独特的疗法、显著的效果，瑶医医院吸引全国各地患者慕名而来。梁琼平粗略估算，60%的病友来自周边市县和北京、上海、浙江、湖南等外省市。2016年医院门诊量达7万多人次，今年截至12月，门诊量已近8万，呈逐年上升趋势。

《 人民日报 》（ 2017年12月28日 20 版）