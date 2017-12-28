又到冬春高发季 呼吸道传染病该如何预防

天气渐冷，以流行性感冒为主的呼吸道传染病进入了高发季节。国家卫生计生委的统计数据显示，2017年11月（2017年11月1日0时至11月30日24时），全国流行性感冒共发病27731例，死亡5例。在我国，呼吸道传染病主要发生在冬春季，往往容易在托幼机构、学校等这样的集体场所，短时间出现集中发病。应该如何正确认识和科学预防呼吸道传染病，日常生活中应注意些什么？日前，在国家卫生计生委举行的例行新闻发布会上，相关人士就呼吸道传染病防控问题做出回应。

据中国疾病预防控制中心传染病预防控制处副处长李中杰介绍，中国疾病预防控制中心对于全国报告的呼吸道传染病患者情况、流行水平、病毒变异情况等都在进行实时监测，结果显示其波动和往年比较均在正常范围内。

对特殊人群危害大

李中杰介绍，呼吸道传染病是以呼吸道症状为主的一类疾病，主要是由病毒、细菌、衣原体、支原体等病原引起的。我们常见的呼吸道传染病有流行性感冒、麻疹、风疹、猩红热、百日咳、流行性脑脊髓膜炎以及腺病毒感染等，病原的种类是非常多的。不同病原引起的感染症状严重程度差别比较大，许多病原引起的症状是很轻的，属于自限性疾病，不用特殊的治疗，依靠人体自身的抵抗力、免疫力就能康复。部分病原仅引起上呼吸道症状，比如咽部、鼻部一些轻微症状，像咽痛、流鼻涕等等。有些病原会引起比较重的症状，比如肺炎、支气管炎，甚至急性呼吸窘迫综合征等等。尤其是对于某些特殊人群，像老年人、年幼儿童、孕产妇，还有患慢性疾病的人群，感染呼吸道传染病以后危害相对较大，容易并发脑膜炎和心肌炎等疾病。

北京大学人民医院急诊科主任朱继红也指出，虽然对于青壮年来说，感染呼吸道传染病后症状是轻微的，大多自己会康复。但是对于特殊人群来说，危害很大。一些慢性病患者自身抵抗力比较弱，一旦感染呼吸道病原发病后，症状很可能会急速加剧，导致很多并发症发生，对患者健康造成极大威胁。

世界卫生组织定期会发布全球的疾病负担情况，以流感为例，全球每年约有5%~10%的成人和20%~30%的儿童罹患季节性流感。另外，全球范围导致人群死亡的死因中，感染性疾病里下呼吸道感染排第一位。

接种疫苗最有效

那么，公众应该如何预防呼吸道传染病呢？李中杰指出，公众通过对呼吸道传染病基本知识的了解和掌握，并采取科学的预防方法，能够极大地降低呼吸道感染和发病的风险。据他介绍，呼吸道传染病主要有三种传播方式：第一种飞沫传播，是指患者通过咳嗽或者打喷嚏，喷出带有致病微生物的飞沫，飞沫可以直接把病原传染给他人。第二种空气传播，患者产生的飞沫核，在空气中可以长期漂浮存在，人们吸入含有飞沫核的空气后，就可能被传染。第三种接触传播，患者排出的病原污染了物品，健康人接触被污染物品也会感染。

预防传染病最有效、最经济的方式是接种疫苗。目前我国已经将多种传染病纳入免疫规划项目，比如麻疹、风疹、百日咳、流脑等，基层疾控机构可以提供很好的免疫接种服务，通过对适龄人群进行免疫接种，在人群中建立对特定病原的免疫屏障，这样能够有效减少感染、发病和重症的发生。

流感疫苗在我国属于自愿、自费接种的二类疫苗。为降低高危人群罹患流感及感染后发生严重临床结局的风险，我国一般推荐孕妇、6月龄~5岁儿童、60岁及以上老年人、慢性病患者、医务人员，及6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员为优先接种对象。

良好习惯防感染

李中杰提醒，其实，呼吸道传染病的防控知识是非常简单并且容易做到的，只要大家养成好习惯，就能够减少很多疾病的发生。

日常生活中保持良好的个人卫生习惯，是预防呼吸道传染病的重要手段。

第一，健康行为和生活方式是增强身体素质、提高身体抵抗力的重要保证。在日常生活中我们要保持充足的睡眠、充分的营养、适度的体育锻炼。

第二，勤洗手可以减少接触感染的风险。而且勤洗手是防止像流感这样的呼吸道传染病的非常重要的一个习惯，尤其是在咳嗽、打喷嚏之后，在就餐前或者接触污染的环境之后，要注意多洗手。

第三，保持家庭和工作场所的环境清洁和良好的通风状态也非常重要。

第四，呼吸道传染病高发季节要尽量少去人群密集的公共场所，以减少与患病人群的接触机会。尽量避免接触呼吸道感染的患者，如果有家庭成员需要照顾的，要尽量佩戴口罩。

第五，保持良好的呼吸道卫生习惯。患者在咳嗽、打喷嚏时注意要用纸巾、毛巾捂住口鼻，咳嗽或者打喷嚏之后要及时洗手，尽量避免用手直接接触眼睛、鼻子、口腔等部位。

李中杰提醒，患者一旦出现发热、咳嗽、咽痛、流涕等症状，应该主动地居家休息，到公共场所要佩戴口罩，避免将呼吸道病原传染给其他人。如果症状比较重，要及时到医院就诊，获得有效的治疗。日常生活中通过采取以上预防措施，养成良好的行为和卫生习惯，就可以很大程度地减少呼吸道传染病的发生。(于娟)