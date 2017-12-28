外卖平台线上线下餐食同标同质

《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》将于5天后、也就是2018年1月1日起正式实施。为督促外卖平台严格落实《办法》的有关规定，昨日，食药总局召开网络餐饮服务平台负责人集体约谈会议，要求外卖平台确保入网商家具有实体经营门店，线上线下餐食服务同标同质。

入网商家要有实体经营门店

昨日，国务院食品安全办副主任、食品药品监管总局副局长孙梅君代表食药总局对主要的网络餐饮服务平台负责人进行了约谈，包括饿了么、百度外卖、美团、到家美食会、金拱门、百胜、海底捞等网络餐饮服务平台负责人参加了会议。会上要求网络餐饮服务平台要严格落实《办法》有关规定，切实履行责任义务，规范入网商家经营活动。具体来说，外卖平台应当落实审查责任，确保入网商家具有实体经营门店。同时，落实配送责任，确保配送环节食品不受污染。落实维权责任，确保消费者合法权益得到保护。此外，还要落实管理责任，确保有专门机构和专职管理人员。

线上线下餐食同标同质

在昨日食药总局的集体约谈会上，食药总局对于餐食服务线上线下同标同质作了明确强调。12月19日，《北京青年报》曾刊发《总感觉外卖比堂食少？北青报记者随机抽测发现——10份外卖8份分量少于堂食》一文，北青报记者随机购买了10家知名连锁餐饮的外卖和堂食，经过称重对比，10个样本中有8个样本的确存在外卖分量少于堂食的情况，其中分量最多可相差近150克，相当于五分之一菜量。

而对于抽测结果，商家说法各不相同，有的说是同一餐品的堂食、外卖标准不一样。例如，汉拿山财富中心店的工作人员表示，自从今年六七月以后，汉拿山的堂食、外卖就开始有不一样的标准，这导致了两者的分量不同。究其原因，对方解释说，“这是公司的统一安排，外卖业务和堂食业务由不同的部门在管理，具体原因我们自己也不太清楚。”还有的表示盛多盛少以容器的基线为准。

线上线下区别对待将面临处罚

针对此次的调查结果，中国消法研究会副秘书长陈音江认为，商家对于一份餐品究竟应该多少分量，没有一个明确的标准化规定。没有衡量标准，本身就是一个问题，也直接影响消费者维权。“这种行为实际上是一种不诚信的做法。消费者选择外卖，主要是为了便捷，分量少是看得见的，这直接会导致消费者对商家产生信任危机。”陈音江说。

稿件刊发后，外卖平台表示这是个别商户存在的行为，平台对商户提供给消费者的餐品分量和价格等方面有明确要求，如出现线上线下区别对待的情况，损害消费者权益，将会对商户进行处罚。同时，平台会继续督促商家，注重维护用户线上线下一致的消费体验。

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鼓励中小学食堂、养老院食堂等将视频信息上传至云平台；网络餐饮实行明厨亮灶的，应当将视频信息上传至网络餐饮服务第三方平台；餐饮单位采用视频展示的，应当保证就餐人员在就餐区域能看到视频展示的内容……昨日，国家食药总局发布《餐饮服务明厨亮灶管理办法（征求意见稿）》，意见征集截止日期为2018年1月31日。

征求意见稿中提出，明厨亮灶的实现途径包括开放式、透明式、视频式三种。采用开放式展示的，应在室内采用敞开或者矮墙阻隔方式向社会公众展示，同时应当具有防蝇、防尘等防护措施，保证室内环境卫生。应当对原料、半成品、成品采取防护措施，防止交叉污染，保证加工食品的安全。采用透明式展示的，可通过建造透明玻璃窗、玻璃墙的方式向社会公众展示。透明玻璃表面应光滑整洁、通透明亮，无积尘、无油灰。玻璃上的粘贴画不得遮挡视线，且玻璃两侧不宜存放遮挡视线的物品。透明玻璃应当定期清洁，防雾气，保持视线清晰。

采用视频式展示的，可通过视频直播的方式向社会公众展示。同时要满足以下要求：应当保证就餐人员在就餐区域能看到视频展示的内容。餐饮服务提供者一经启用视频展示设备，就应当保证在加工制作、就餐时间设备正常运行，在该时间段不得在展示设备改播其他内容。采集的视频数据应当能够清晰展示在就餐场所显示屏或上传至网络平台。视频资料保存不少于7天。餐饮服务提供者应当经常维护视频展示设备，一旦发现设备有不能正常使用的情况，应当及时维修。

此外，对于备受关注的中小学食堂及网络餐饮，征求意见稿中特别指出，餐饮服务提供者也可以将视频信息上传至云平台。鼓励中小学食堂、养老院食堂、集体用餐配送单位等餐饮服务提供者创造条件，将视频信息上传至云平台。网络餐饮服务提供者实行明厨亮灶的，应当将视频信息上传至其加入的网络餐饮服务第三方平台。网络餐饮服务第三方平台应当为视频信息上传、消费者的观看提供便利。（张小妹）