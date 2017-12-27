小学生每天要睡10小时 缺觉成绩会变差

近期，教育部印发《义务教育学校管理标准》，首次全面系统地梳理了我国义务教育学校管理的基本要求，其中再次明确“家校配合保证每天小学生10小时、初中生9小时睡眠时间。”

小学低年级段睡眠时间尚好，但很早就开始各种兴趣班的学生也难保证；而小学高年级段以及初中生能达到教育部要求睡眠时间的极少。

是什么劫走了孩子的睡眠时间？辅导班多、作业多、做事磨蹭、家长的焦虑，这是多位父母总结的共同原因。

睡眠不足，对孩子的伤害可不小——上海交通大学医学院附属新华医院沈晓明教授曾主持“睡眠对儿童生长发育影响的研究及其应用”的项目研究工作。

睡得少——肚子先变胖

睡的少，哪怕不吃脂肪含量高的食品、经常运动，发胖的风险也会增高。项目组开展0-18岁儿童睡眠多中心流行病学研究发现，在矫正了食欲、遗传因素、运动等各种高危因素后，随着睡眠时间的减少，儿童肥胖的发病风险逐渐上升。对孩子直接的影响就是导致腹部脂肪的堆积，而肚子肉肉的肥胖儿童长大后更易出现慢性病。

觉不够——记忆受损伤

慢性睡眠不足对儿童学习记忆功能的损伤具有隐匿性。睡得少会影响儿童的神经系统功能，尤其是负责学习和记忆能力的海马神经功能，导致孩子学习和记忆能力下降。

短时间的睡眠剥夺造成的损害还能弥补，长时间的剥夺就会对孩子的记忆功能造成影响。在学生主观嗜睡程度不增加时，会出现简单词汇记忆和算术工作记忆水平降低。这一现象是儿童特有的。也就是说，如果孩子出现背不下来单词和做数学题做得慢时，不是孩子不专心，而可能是睡得少了。

所以，不管怎样，一定要想办法让你的孩子能有充足的睡眠，这样才能更好地学习，如果牺牲休息时间去学习，反而得不偿失。