年纪轻轻月经半年没来 问题出在哪里？

医案

小敏 女 25岁 月经不调半年余

今年25岁的小敏是个工作狂，在竞争压力巨大的公司里，小敏是个老板赞赏、同事佩服的优秀员工。小敏经常熬夜加班，起初并没有什么不舒服，但今年4月份开始，小敏时常会觉得疲劳、烦闷，还经常觉得不够气，月经开始经常往后延迟，半年前连续4个月都没来。随后去医院验小便、激素水平、 做B超等检查，一切正常。小敏的一位同事建议她去找德叔看。小敏一进诊室，德叔就注意到她面色苍白，眼眶发黑。“张医生，您好！我月经已经大半年没来了，这几个月有些怕冷，容易口干，稍有不顺心的事就容易急躁。”小敏说。

德叔解谜

病因是肾虚加上肝气不舒

女性的月经与肝肾关系密切。肾气充盛，月经才能定期来潮；肝气畅达，血液才能流行通畅。小敏因工作关系平时经常加班熬夜，长期熬夜，便是长期暗耗肾气，引起肾气不足，而巨大的工作压力又让小敏精神紧张，肝气不舒畅，加上经常熬夜，睡眠不足也滋养不了肝血，出现月经延后甚至出现闭经。治疗时应以补肾益精，疏肝健脾为主。服用3剂中药后，小敏迟迟不来的月经终于来临，经过后续1个月的调理，原来疲倦、烦闷、气短、怕冷等症状都明显改善。

预防保健

不做夜猫子，灸关元、气海、肾俞

冬至时节，广州气温逐渐降低，但午后阳光明媚，自然界阳气充足，建议小敏午饭后不要急着工作，可以抽时间晒晒太阳，吸收自然界阳气。同时要保持睡眠充足，调整心态，凡事不急不躁，合理安排作息时间，留一定的时间给自己，学会放松。饮食方面应以温补为主，药膳可以选用黄芪、当归、圆肉等。平素月经延后，月经量少色淡的女性，可以每日用双手擦热后按摩下腹部，顺时针、逆时针各30圈，每日3-5次。还可以艾灸关元、肾俞、气海三穴，每穴每次灸约15分钟，每周2-3次，可以起到温肾助阳的作用。要提醒的是，经期不建议艾灸，最好是月经干净后第三天开始灸，但若出现口干、咽干、舌红等症状时不适合艾灸。

知识链接

关元穴：位于下腹部，前正中线上，当脐中下3寸。

肾俞穴：位于第2腰椎棘突下，旁开1.5寸。

气海穴：位于下腹部正中线，脐下1.5寸处。

德叔养生药膳房

黄精煲乌鸡

材料：乌骨鸡半只（约300克），枸杞20克，红枣（去核）4-5枚，黄精10克，生姜3-4片，精盐适量。

功效：补肾益精，补中益气

烹制方法：先将黄精、枸杞、红枣洗净备用；乌骨鸡洗净，去内脏，切块，与生姜一起放入锅中，加清水1750毫升（约7碗水量），大火煮开后转小火煲约1.5小时，加入适量精盐调味即可。（记者 陈映平 通讯员 沈中）