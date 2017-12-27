几天前，一位女士来电说，她经朋友介绍，交了600元费用参与一家文化公司组织的省内养生两日游。结果遇到组织者的圈钱陷阱，所谓的“养生游”，实际上就是把几十人带到外地，找一家酒店住下，组织者的员工轮番上阵，讲解一些养生知识以及某种保健品的功效。连续两天，公司采取疲劳战术，鼓动大家加入公司成为会员，长期购买和推广该公司的项目和产品。其结果是旅游基本是幌子，全程就是在酒店内接受洗脑，根本就没有出门。

实际上，上述采取人拉人、人传人的“养生游”时常可以见到。几十上百人组织成一个旅游团，去到某个旅游区，听一些“大师”讲解保健养生的理论，常见的有类似催眠、冥想、辟谷之类的养生术，也有系统性质的国学文化讲座等等。组织者无论举办哪类活动，都脱离不了一个目的，动员学员们、或者游客交钱成为会员、或者购买产品。

曾经有位读者反映，她年迈的母亲自从加入了上述类似的养生游之后，对于组织者讲解的养生学说深信不疑，之后完全着了魔似的听从对方摆布，两年下来，不但花了十多万元购买保健品，并且逢人就宣传该公司的活动和产品。家人的劝阻非但无用，老人甚至加深对子女的误解。这种被严重误导和洗脑的例子，社会上并非个案。

一些居心不正的商业机构，处心积虑的研究中老年人士、大龄单身人士、患病人士的精神需求和治疗需求，以聚会、养生、讲座、旅游的方式激发大家的兴趣。

实际上，真正的保健养生，无需跟随团队远走他乡，任何一种保健知识，都可以在本地医生、或者书籍上寻找到答案，即使是一些传统文化涉及的养生、养心模式，无非就是一种运动或者生活习惯。借用这类话题作为幌子，组织人们远走他乡的行为，稍加留意就能够识别背后真正的意图。

因此，旅游就是旅游，养生是养生，将两者生拉活扯揉到一起，参与者极有可能遭遇一系列的烦恼和经济损失。尤其是社会经验不足、遭遇人生困惑的特定人群，当面临组织者的鼓动和推广时，需要多加留意，以防不测。（陈明）