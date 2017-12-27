反复头痛三天  男子心跳骤停

头痛是很多人经常碰到的，有的人休息不好或者熬夜就会头痛。碰到头痛，绝大多数人的处理方法是，“休息一下就好了”。石碣有一名男子就这样头痛了3天，竟然心跳骤停了。

幸运的是，这名男子心跳骤停时正好到医院来就诊，医护人员当即施救，该男子才捡回一命。石碣医院医生提醒，碰到头痛最好查清楚病因，及时有效地进行治疗，以免造成不可挽回的后果。

CT检查发现他是蛛网膜下腔出血

陆先生捡回了一命，神志也逐渐清醒。医生随即对他的脑部做了CT检查，发现他是蛛网膜下腔出血，必须进行手术。遂将其转送到了上一级医院。江均贤介绍，青壮年发生蛛网膜下腔出血常见于颅内动脉瘤、脑血管畸形等，头痛是最常见的起病方式。

“像陆先生这样的年轻人，反复头痛3天才到医院治疗，如在家中发生心跳骤停，后果将不堪设想。”江均贤说，心跳骤停发生都很突然，越早抢救存活率越高。发生4分钟内实施抢救，成功率为50%，每耽误1分钟，成功率降低10%。

而陆先生因蛛网膜下腔出血引起头痛，早期无重视，后出现心跳骤停，是由于大脑、脑干的血管发生广泛、严重的血管痉挛而引发急性全脑功能衰竭所致；心搏骤停则可能为出血刺激丘脑下部和脑干自主神经中枢而引发致死性心律失常所致。

提醒：头痛欲裂要小心

江均贤提醒，偶尔的头疼脑热很常见，每个人都或多或少经历过，但有几种类型的头疼却不那么平常，若没能及时救治，甚至会危及生命，尤其是头痛欲裂，要警惕脑出血。

“如果头痛十分剧烈，并伴有偏瘫或意识障碍，则可能是高血压脑出血的典型信号，有高血压病史的患者，应提高警惕。如果头痛来得急，在数秒或数分钟内发生，并且是极其剧烈的胀痛或类似爆裂样的疼痛，伴有呕吐及颈项强直（颈部肌肉发生痉挛性收缩和疼痛，颈部僵直，活动受限），则应马上意识到可能是蛛网膜下腔出血，要立即拨打120急救。”江均贤说。

江均贤强调，出现意识障碍的患者应平卧，头转向一侧，以避免呕吐物引起窒息，等待救护车到来。如果出现呼吸、心跳骤停，可通过人工呼吸和胸外按压给予简单急救。

头痛三天入院后心跳骤停

前两天的一个中午，31岁的陆先生因反复头痛3天，经卧床休息后无缓解，由家人陪同他到石碣医院急诊科就诊。医生问清楚他的病情后，就让他住院观察。然而就在他刚到住院病房后不久，意外发生了。

石碣医院住院部内一科值班的姚剑锋主治医生告诉记者，他在诊治时，陆先生突然四肢抽搐，神志不清，怎么叫也叫不醒，而且他的呼吸也越来越微弱。这可把陆先生的妻子吓坏了，不知道怎么办好，她一边摇着患者一边大声哭喊。

凭借医生的警觉性，姚剑锋一摸患者脖子，颈动脉没有搏动，心跳已经停了，陆先生竟然心跳骤停了。他马上跳上病床开始胸外按压，谢润霞主管护师、戴珊珊护士立即推病床到抢救室，吴洋住院医师也加入抢救。

很快，江均贤副主任医师也赶回来。抢救有条不紊地进行着。持续胸外心脏按压的同时，护士们迅速地开通静脉通道、心电监护、呼吸囊辅助呼吸、肾上腺素静推。经过积极抢救，患者心跳逐渐恢复，抢救成功了。（记者汪万里）