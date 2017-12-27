时令已入冬锻炼不能停 试试这款健身小菜

地中海茄子卷 图/广州日报全媒体记者王维宣

尽管时令已入冬，但是锻炼不能停。俗话说“迈开腿也要管住嘴”，但“管住嘴”可不等于远离肉类，鸡胸肉和精瘦的牛肉都是健身人士补充蛋白质的好选择。有23年从业经验的酒店行政总厨曾泽生就拿鸡胸肉与茄子配搭，做成美味的keep fit小菜——地中海茄子卷。本期就由曾师傅教路，学做这款健身小菜吧。

材料：

茄子100克、鸡胸肉150克、洋葱50克、罗勒叶15克、全麦面包1片、什锦沙拉生菜50克、南瓜50克、姜15克、白葡萄酒30毫升、番茄酱50克、蛋黄酱25克、初榨橄榄油30毫升、白砂糖和水少许。

做法：

1.准备南瓜蓉：将南瓜和姜一起煮烂，然后混合白葡萄酒和白面包一起放入搅拌机打至顺滑。

2.准备番茄酱：将新鲜番茄晒干以后加水和白砂糖煮2个小时，再加入适量番茄膏。

3.剁碎鸡胸肉，混合洋葱碎、罗勒叶、橄榄油、盐、黑胡椒捞制。

4.将步骤三的混合物涂在切成长薄片的茄子上，卷起，在表面涂上橄榄油后放入220℃的烤箱中烤15分钟。

5.装盘时用喷枪将蛋黄酱烤至金黄，然后分别在它及番茄酱上面放上茄子卷。

6.在烤至金黄的全麦面包片上放上沙拉菜，浇上初榨橄榄油。

7.旁边放上放凉的姜味南瓜酱即可。

Tips：

卷茄子时力度要稍作控制，不要将其折断。茄子先浸一下盐水后摊冻，再用厨房纸擦干，这样处理过后的茄子比较软，不易断。（记者曾繁莹）