多交圈外友 老了不孤独

如果不想让晚年生活枯燥乏味，需要从40岁开始打基础，多交一些工作和生活圈之外的朋友，让这些提前储备和培植的友谊充实我们的老年生活。

在《美国医学会杂志》的一篇论文中，研究者对1600名60岁以上老人进行追踪调查发现，常感孤独的老人减寿6年。另一项研究则表明，缺乏归属感的老人患高血压的风险高出124%。孤独会带来抑郁情绪，活动也会减少，导致身心状态变差。多交朋友、多交生活环境、方式和自己不一样的朋友，不但能有效缓解孤独感，还能提升老年人的幸福感。

不同领域交朋友。也许40岁的你正当事业巅峰，每天都在和行业内的、专业内的同僚打交道，忙得不亦乐乎。但一朝退休，这些从前围绕在你身边的人群，会瞬间消失，因为他们是伴随着你的工作状态而存在的。

过了40岁就该着手扩大自己的交际圈，工作之余，去兴趣班、书法协会、健身中心、车友会、理财班、旅游俱乐部认识一些志趣相投的朋友，节假日里多聚聚，成为这些圈子中的一员。这些人在你40岁时可以让你开阔眼界，不局限在自己工作圈子里。当退休那天到来，工作上的伙伴不在了，这些朋友们还在。他们会驱散晚年的寂寞孤独，满足你的社交需求。

不同年龄交朋友。交些比自己年轻的朋友。他们的热情会感染你，把当下社会发生的新鲜事儿、新名词儿带给你，使单调刻板的退休生活充满活力，多姿多彩。例如，学生常常是老师们最好的“忘年交”，很多老教授退休后，都是在年轻学生的诱导下，学会了微博、微信等现代通讯手段，跟上了时代的脚步。（国家二级心理咨询师 李 勇）