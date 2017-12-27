脐带绕颈达7圈  这个宝宝真不易

孕妇临产时，胎儿的脐带竟绕脖7圈！昨日汕头大学第一附属医院通报，该院近日迎来一位特殊的小宝宝，在经历绕颈7周的惊魂一刻后，该名小宝宝顺利降生且母子平安。

护士长20年首次见到

本月12日上午，27岁的年轻产妇小吴因胎心率异常入院。产科医生检查时发现，小吴的胎监显示胎心率异常，宫内胎儿窘迫的情况不容乐观。她赶紧把病情告知孕妇及家属，家属要求进行剖宫产。

检查后，该医院产科医护人员以最快的速度进行一系列的术前准备并送术。术中发现产妇羊水III度浑浊，更让医护人员惊讶的是，脐带在婴儿脖子上绕了整整7周！普通产妇的脐带长度多为35~75cm，超过100cm已属脐带过长，而该宝妈脐带竟长达130cm。

罗琳虹护士长表示自己在产科20多年，第一次见到绕颈7圈的小宝贝，十分危险且罕见。所幸汕大附一院产科医生凭借丰富的经验，迅速准确作出判断并紧急手术，极大降低了婴儿窒息的风险。随着一声清脆的“哇哇”啼哭，全场医护人员都松了一口气。

提醒：胎动异常 应及时就医

据了解，脐带绕颈较常见，但多数绕颈1~2周。绕颈7周的情况着实非常罕见。若不及时处理，后果将不堪设想。

产科医生提醒大家：数胎动是孕妇自我监测胎儿宫内安危的重要手段，孕妇应当学会自数胎动。一般从孕28周开始，胎动会越来越强烈，每小时应大于或等于3次。孕36~38周活动度最高，而近预产期时，胎动会相对减少，正常的胎动数为每小时3～5次。孕妇一旦发现胎动过频或过少应当立即就医，以免错过最佳就诊时机。（记者陈家源 通讯员章妮纯）