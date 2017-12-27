脑震荡后经常头痛 需及时就医

48岁的李先生前段时间不小心滚下楼梯，在医院诊断为轻微脑震荡，经治疗后出院。但最近一段时间以来，他总感觉头痛。昨日，在湖南中医药大学第一附属医院神经外科诊室，张占伟副主任医师表示，脑震荡后经常头痛需及时就医。

据张占伟介绍，脑震荡后长期头痛可列为脑外伤综合征，这类患者临床多见于颅脑损伤后留有头痛、头晕、记忆力下降、注意力不集中、烦躁、易怒、抑郁等一系列躯体、情感、认知等方面的症状。此类患者中相当一部分有极强的心理暗示诱因。张占伟表示，对此类患者首先应从心理予以疏导，解除其疑虑，助其建立信心。

但是，这类患者特别是高龄患者，若在脑震荡后1至3个月，初期头痛明显缓解后再次出现逐渐加重的情况，应及时复查颅脑CT，以防慢性硬膜下血肿。一旦发现此类情况，需手术处理。临床上经常可遇到，患者往往出现剧烈头痛，甚至昏迷后才就诊，遭受了本可避免的痛苦。

张占伟提醒，临床上还有此类患者擅自使用蜈蚣、全蝎等虫类药物，需特别当心。虽然这些虫类药物对此类症状有奇效，但使用时需遵医嘱，注意分量或加用缓冲剂，切不可自行服用。（记者 唐江澎 通讯员 陈双）