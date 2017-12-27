一天十次润唇膏 为何却越抹越干

嘴唇干裂，总忍不住用舌头去舔；嘴角起皮，润唇膏一天涂抹上十次，还是双唇干裂……寒冷冬季，人们难挨的不仅是冷冰冰的气候，还有干裂的嘴唇。连日来，记者从省会多家医院了解到，最近一段时间，因为嘴唇干裂前去就诊的患者不少，有的甚至严重到嘴角溃烂、嘴皮破裂的程度。

冬季里，如何呵护双唇，长沙市第四医院中医科主任、主任医师李洁芳为市民支招。

现象：一到冬季，嘴唇干得像树皮

李清最难受的季节是冬季，今年感受尤其深。因为一到冬季，她原来柔软、润湿的性感双唇，立马被冬季的气温打蔫了——嘴唇上总是有一道道深深的“沟”。即使是一天抹上十多次润唇膏也难解决双唇干裂的情况。更难受的是，嘴唇一干，她就忍不住去抓，经常自己把嘴唇上的皮撕得血淋淋的。

因为孩子嘴角烂得厉害，王允不得不带着宝宝去了湖南省儿童医院。原来，前几天，一岁多的宝宝嘴角有些干，她也没有太在意，到前天，宝宝的嘴角处已经发烂，吃个饭都不能把嘴巴张大，有时候还有流口水的情况。

记者从湖南省儿童医院、长沙市第四医院等医疗机构了解到，进入冬季以来，因为嘴唇干裂前来就诊的患者有所增加，这些患者其实在就诊前就已出现嘴唇干裂的症状，到医院就诊时已有炎症产生，一些患者嘴巴伴有出血、红肿等现象。

分析：缺乏维生素、舔嘴巴、流口水容易让嘴唇干裂

李洁芳表示，冬季嘴唇容易干裂是因为人体摄入的核黄素减少所致。核黄素，其实是我们大家熟悉的维生素B2。这是人体细胞中促进氧化还原的重要物质之一，这种元素的缺乏，会导致出现口角炎、唇炎、舌炎、黏膜皮肤干燥等情况。

冬季的时候，人体皮脂腺分泌减少，而寒冷的气候容易让皮肤干裂，这时候嘴唇周围的细菌有可能乘虚而入，爬到干裂的嘴皮上，引起炎症。

还有一种是人们的下意识动作，加速了嘴唇干裂的症状，那就是用舌头舔嘴巴。因为唾液里的淀粉酶比较黏稠，在气候干燥时，很快会被蒸发，在蒸发的过程中，又带走了唇部本来的水分，所以嘴唇被越舔越干，甚至形成刺激性皮炎。

对婴幼儿来说，他们咬手指、安慰奶嘴时，刺激了唾液腺的分泌。口水流得太多时，会让嘴唇两端的环境潮湿，导致白色念珠菌的生长繁殖，从而致宝宝们患上霉菌性口角炎。

提醒：预防嘴唇干裂需内外兼治

一到冬季，不少女性会随身带一支润唇膏。润唇膏的主要成分是凡士林和蜡质，有的还添加了一些抗氧化成分，达到为双唇锁住水分的效果。然而，记者了解到，润唇膏这种外力锁水的功效并不能完全解决唇部干裂的问题，因为润唇膏里所含的蜡质、矿物油在锁住水分的同时，也会吸引大自然的灰尘和水分，如果涂抹次数太多，反而致使双唇不能自我调节和呼吸，所以会出现越抹越干的情况。在使用外力预防嘴唇干裂方面，专家建议一天之内不宜使用润唇膏太频繁。可以在外出时戴上口罩，减少尘雾对嘴唇的侵袭。

李洁芳建议，最好通过内部调节、保养水分来保持双唇的盈润，可多补充水分和维生素，情况严重的可直接服用维生素B2。在日常生活中，医生建议多食用含维生素较丰富的蔬菜、水果和蜂蜜。蜂蜜能很好地滋润营养皮肤，有助于干裂的唇部肌肤再生，还可以抑制细菌的生长，避免破皮感染。睡前可将橄榄油涂在嘴唇上然后擦净，橄榄油富含不饱和脂肪酸和维生素，也能有效解决皮肤干燥等问题。如果已经有化脓，就要用青霉素或者红霉素软膏抹在化脓的地方（青霉素过敏者除外）。长沙晚报记者 周辉霞 通讯员 杨芳

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食补润唇不妨试试这些

预防嘴唇干裂，通过食物来补充维生素，既健康又方便。蔬菜方面可多吃黄豆芽、油菜、小白菜、白萝卜等，少吃或者忌吃辛辣、燥热性食物，如辣椒、大蒜、生姜、大葱、洋葱、韭菜、胡椒、桂皮等；水果方面可多吃柚子、苹果等，最好别吃柑橘。

此外，爱动手的消费者还可以做一些甜品来滋阴润肺，达到预防唇裂的效果。

冰糖炖银耳：将银耳放在温水中浸泡约1小时后剪去硬的部分备用，再把冰糖放入水中煮至溶解，然后加入银耳在蒸锅里蒸约1小时即可。

胡萝卜粥：将胡萝卜洗净切丝或小丁，用植物油稍稍煸炒。用粳米与水煮成粥底。粥快熟时加入炒好的胡萝卜稍煮片刻。加入调味料和葱花即可食用。

川贝炖雪梨：先将雪梨洗净对半横切，挖出雪梨心；川贝磨成粉，与冰糖一起放入雪梨内部；盖回雪梨上半部并用牙签穿联，隔水炖45分钟后即可食用。