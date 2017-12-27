咖啡因可降低女性糖尿病患者的死亡风险

此前就有研究显示，喝咖啡或茶与改善胰岛素敏感性，更好地控制血糖有关联。而最近英国《每日快讯》上报道的一项新的研究又显示，不应该禁止糖尿病患者喝咖啡或茶，因为咖啡或茶可能有助于预防过早死亡。不过，男同胞可能失望了，因为这项研究也指出，咖啡因对男性糖尿病患者却没有什么效果。

咖啡因影响着全世界成年人口的80%，因此科学家们一直试图弄清咖啡因对心血管健康、癌症等疾病和死亡的影响。葡萄牙波尔图圣若昂中心医院的研究人员评估了来自美国研究中所收集到的1999年和2010年之间的数据信息，包括3000多名糖尿病患者，分别为1型和2型糖尿病。除了收集健康信息之外，研究人员还向参与者询问他们的咖啡因摄入量，包括来自咖啡、茶和软饮料。在研究过程中,共有600多人死亡。

研究人员在考虑了种族、年龄、受教育水平、收入、吸烟、体重、饮酒、高血压和糖尿病肾病等在内的所有其他因素后发现，女性糖尿病患者喝咖啡越多，其死亡的风险越低。如果女性一天摄入100到200毫克的咖啡因，就可以将死亡风险减少57%；如果超过200毫克的咖啡(2杯)摄入量，就可以将死亡风险降低66%。

而且，茶与咖啡中的咖啡因的益处是不同的，从数据来看，喝茶最多的女性糖尿病患者死于癌症的风险比不喝茶的女性糖尿病患者低了80%。不过，研究人员还不能确定为何对男性糖尿病患者没有影响。

研究人员指出，该项研究表明，咖啡因的摄入和女性糖尿病患者因各种原因而死亡的风险之间存在着关联，因此建议女性糖尿病患者应该喝一些咖啡因饮品，像咖啡、茶，这样就可以降低死亡率。不过，该项研究并不能证明直接的因果关系，因为研究只发现了咖啡因的摄入和死亡风险之间的关联。而在理想情况下，还需要随机临床试验来证实咖啡因的益处。