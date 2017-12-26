告别“以药养医” 挤出药价虚高“水分”——辽宁深化医改惠民成效显著

面对“医改”这盘关切民生的改革棋，如何恰当“落子”，才能真正做到晓民意、惠民生？以大举措、大力度深化医疗体制改革的辽宁，在２０１７年给出了一份答案。

取消药品加成、全面实施“两票制”……辽宁全省公立医院在一连串改革的力促下，告别“以药养医”，挤出药价虚高“水分”，让公立医院重新回归公益性，惠民成效显著。

告别“以药养医”：３个月药费下降５．９２亿元

２０１７年８月２６日零时，辽宁全省２９８家城市公立医院全面取消１５％的药品加成（中药饮片除外），实现按进价“零差率”销售。

“肿瘤患者、慢性病等长期服药患者，对取消药品加成的感受最深。”沈阳市第六人民医院党委书记张明香举例说，某种抗病毒药物患者每个月至少需使用４支，医改后每支降价７５元，一个月省３００多元，一年省４０００元。“有的患者一吃就是５年、１０年甚至更长时间，长期积累下来就是一大笔钱。”

与２０１６年同期相比，实施综合改革三个月以来，仅沈阳一地参与改革的１１５家医院，医疗费用增幅４．４４％；药品费用下降５．９２亿元，降幅１９．７４％；药占比３０．２０％，下降９．１个百分点。

中国医科大学附属盛京医院副院长张成普表示，药品加成取消倒逼医院加强管理、提高效率，医院经营理念也发生变化。“以前药品是收入，现在变成了成本。医改后，医院会更加严格控制药品使用，通过合理用药减轻医院成本。”

全面取消药品加成的同时，一些检查、检验费用也有所下降。据沈阳市卫计委副主任裴庆双介绍，仅沈阳公立医院就有７４７个检查项目价格下降，降幅从８％至５０％不等，如ＣＴ检查价格平均降价１０％，磁共振检查价格平均降价２２％。

“两票制”挤出虚高水分：药品采购价格降幅２４．７４％

９月１日起，辽宁全省公立医疗机构（含纳入基本药物制度管理的基层医疗卫生机构、村卫生室）全面实施药品采购“两票制”，即指药品生产企业到流通企业开一次购销发票，流通企业到医疗机构开一次购销发票。

“药品从药厂到医院过程中，流通环节每加一层，就会相应增加一层成本，最后就会体现在医院的药品采购价格上。‘两票制’可压缩以往几环、甚至十几环的流通环节，使药品采购终端价格下降。”辽宁省卫计委药械处处长张强表示，“两票制”有助于打击“过票洗钱”、偷税漏税等药品购销过程中的违法违规行为，减少药品在配送环节因储藏条件不佳变质的可能，也便于溯源追责。

完善公立医院药品集中采购机制后，辽宁新一轮限价挂网采购药品价格平均降幅达２４．７４％，部分药品价格虚高水分得以挤出。记者从辽宁省肿瘤医院招标采购药品名单看到，有２７０种药品的价格较以往下降，降幅从几元到几十元、上百元不等。

执行“两票制”已成为参与辽宁药品集中采购的准入条件，不按规定执行要求或列入重大税收违法案件当事人的药品生产企业、流通企业，将被取消参与辽宁省药品集中采购和配送的资格，并列入辽宁省医药购销诚信不良记录。

持续深化“公益性宗旨” 向强化基层医疗“出击”

“２０１７年的一系列改革只是阶段性任务。如何在巩固改革成果的同时，进一步将改革深化推进更为关键。”辽宁省卫计委体制改革处处长计立群说。

计立群等业内人士建议，应从政府层面进一步完善支持公立医院改革的政策体系和保障：一是增加财政投入，巩固取消以药养医的成果；二是落实物价补偿渠道，完善价格调整相关政策，对于体现医务人员劳动价值的项目实现动态调整；三是完善医保配套体系衔接，深化医保支付政策和支付方式的改革。

强化公立医院治理体系和治理能力建设，是进一步深化医改的重点。大连医科大学附属第一医院院长徐英辉等专家认为，医药卫生体制改革中最难的部分就是公立医院改革，牢牢把控“公立医院回归公益性”宗旨，切实深化分级诊疗，是守护医改成果不倒退的关键。

基层医疗水平不足，仍是制约辽宁进一步深化医改的主要因素，也相对制约了医改惠民政策在基层的落实效果。“辽宁还需加强县域和村镇医疗服务能力建设，提高基层药品配备水平和能力，放开社区卫生院药品配备目录，让‘转下来’的患者在基层有药可开。”计立群说。（彭卓）