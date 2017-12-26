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口腔医生提示：牙周病“深爱”老烟民

2017年12月26日13:32 来源：新华社

　　 有着40年烟龄的刘先生近期感到口腔不适，就诊后被告知患有牙龈萎缩、牙齿松动、口腔白斑和重度牙结石等牙周病，需要戒烟并进行系统治疗。口腔科医生提示，烟民是牙周病的高发人群，建议尽早戒烟减少发病。

　　 山西省人民医院口腔科副主任医师段春红告诉记者，早期牙周病有牙龈出血或口腔异味等现象，随着病情进展，可出现牙龈肿胀萎缩、牙周溢脓、扇形移位、牙髓炎、牙齿松动甚至脱落等症状。牙周炎患者的牙周袋壁上有大量细菌堆积，细菌可通过牙周袋壁的破溃面进入血液循环，增加呼吸系统疾病、心血管疾病、胃病和骨质疏松等患病风险，必须引起足够重视。

　　 据介绍，引起牙周病的原因很多，如清洁不到位、糖尿病等，吸烟也是其中一大诱因。吸烟时，烟雾的高温和尼古丁、烟碱等有毒化学成分刺激牙龈组织并进入血液循环，使牙龈毛细血管长期充血、水肿，局部免疫功能下降。此外，吸烟时口腔内有烟雾滞留，焦油直接沉积在牙面上形成烟斑，继而形成大块牙石，使牙龈红肿易出血。（记者刘翔霄）

(责编：权娟、许心怡)


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