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安徽省副省长张曙光调研康美（亳州）华佗国际中药城

2017年12月26日10:46 来源：新华网

12月20日，2017年皖北片区旅游业发展调度会在亳州召开。会议期间，安徽省副省长张曙光来到康美（亳州）华佗国际中药城参观调研，对中医药发展融入到旅游业的做法表示肯定。

张曙光一行详细了解了康美药业打造的中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业在全国的布局情况以及康美（亳州）华佗国际中药城的建设运营及旅游业发展情况，参观了样品行、摊位号、精品屋等地。

据介绍，康美（亳州）华佗国际中药城已成为苏鲁豫皖重要的旅游集散地，并在积极创建国家4A级旅游景区、国家中医药健康旅游示范基地。

张曙光表示，康美药业作为中医药行业龙头企业，以中医药全产业链为依托，大力发展“智慧+”大健康产业，深入挖掘行业特色资源，探索中医药+健康旅游产业的发展模式，增强了市场的品牌知名度和影响力。希望康美（亳州）华佗国际中药城能做好中医药文化的传承者，深入探索‘中医药+旅游业’融合发展新模式，为安徽经济社会发展做出贡献。(泽凌)

(责编：崔元苑、权娟)


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