2017年中国食品产业发展年会召开 众嘉宾热议大数据背景下行业前景

人民网北京12月25日电（记者马晓慧） 近日，为学习贯彻十九大会议精神，总结交流我国近五年食品产业的总体发展情况，充分探讨和交流在积极落实供给侧结构性改革、产业转型升级、品牌培育等方面实践经验。中国食品工业协会在北京举办2017年中国食品产业发展年会，同期举办2017中国（国际）食品产业发展论坛及大国食品行业品牌发展成果展。

本次年会主题是“新时代、新需求、新发展”，会议邀请了国家相关部门的领导和经济学家，结合十九大会议精神要求，对实施品牌战略，国家产业政策及绿色发展等方面进行解读，同时全面系统地总结分析近五年来中国食品产业发展成就和趋势。

在当日下午举办的“对话”环节中，亚惠美食创始人程辉，上海天祥质量技术服务有限公司食品部北方区经理卢扬，京东消费品事业部运营管理部品控总监文丽，拉扎斯网络科技（上海）有限公司安全总监饿了贾娅玲，西贝莜面村副总裁楚学友围绕如何提升食品产业信息化程度和资源整合的能力，积极扩大线上和线下各类市场，实现市场空间的无边界化的主题进行交流。

食品安全重于泰山 大数据追溯体系保驾护航

党的十九大报告中，将实施食品安全战略作为“健康中国战略”的重要内容，提出人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，要实施食品安全战略，让人民吃得放心。在党和政府的严格要求和大力推动下，我国食品安全监管体制不断完善，食品安全保障能力不断提升，食品安全形势保持了稳中有进的良好态势。《中国食品工业发展报告（2012-2017）》中的数据显示，2012—2016年，食品质量国家抽查合格率始终保持在95%以上，2016年食品药品监管总局组织抽检食品合格率为96.8%，其中，备受民众关注的婴幼儿配方乳粉的抽检合格率达到99.1%。

京东消费品事业部运营管理部品控总监文丽指出，做好产品溯源是保证食品安全的重要环节。以京东为例，零售平台本身不生产商品，需要跟很多渠道伙伴进行合作。从追溯角度谈食品安全，第一件事情是初心。食品行业从业的专家、学者，初心就是做好的食品，为品质生活做正品行货等。实现切实有效的追溯体系，需要协会和政府搭建一套规则，行业里所有品牌团结一致，一起为消费者提供健康安全食品。

完整数据链全程监督 责权分明助力提升食品安全

《中国食品工业发展报告（2012-2017）》指出，在全面建成小康社会的最后阶段，党和政府将以更大的力度推进食品安全战略的实施，以严密监管+社会共治，确保“四个最严”落到实处，从根本上解决食品安全现有隐患，食品工业将呈现大安全发展趋势。食品安全检测能力将大幅提升，县级食品安全检验检测资源整合有力推进，国家、省、市、县四级食品安全检验检测体系日益完善，食品安全监管大数据资源实现共享和有效利用。社会各方力量被积极调动和有效整合，形成企业自律、政府监管、社会协同、公众广泛参与的食品安全社会共治格局。“中国食品”作为“放心食品”的国内外形象真正树立，消费信心显著增强。

食品安全要从源头抓起，在大数据背景下的可追溯体系真正实现了从源头到餐桌全程可追溯。谈到这里，西贝莜面村副总裁楚学友举了一个案例。某连锁企业牛肉里有猪肉成分，就可以通过可追溯体系，从源头上查起。先从原材料供应商查起，产品添加是否合理？是否存在问题？追溯看哪个链条出了问题，分段监管。要让链条之间各部门衔接顺畅，权责分明，快速找到问题解决问题。让顾客吃得健康放心，这是我们最终的目的。

作为这个链条上的第三方，上海天祥质量技术服务有限公司食品部北方区经理卢扬认为，无论餐饮企业、零售企业都面临终端消费者。天祥从全产业链监控，从农场种植源头一直到上餐桌所有食品每个地方都在监控。在运用互联网+的时代，可以建立闭环的可追溯性，真正做到从源头开始。希望真正的追溯，运用互联网，从源头到终端确保消费者放心、安心，吃到安全的食品。

食品行业应加快线上线下融合 将互联网优势发挥到极致

2015 年，国务院发布《关于积极推进“互联网+ ”行动的指导意见》，鼓励传统产业积极与“互联网+”结合。食品工业作为传统产业的代表，以互联网为广阔平台，“食品+互联网”模式催生了产业发展新的巨大空间。提高了整个食品产业的信息化程度和资源整合的能力。

《中国食品工业发展报告（2012-2017）》中的数据显示，粮油制品业、乳制品、肉制品、酿酒和饮料等各个行业的大型食品骨干企业已经进入信息化综合集成应用阶段，将云计算、大数据、互联网、产品追溯等新型信息技术应用于食品生产、研发和销售等产业链全过程，食品工业企业资源计划（ERP）的普及率接近50%，在销售收入过亿元的企业则高达80%以上。

拉扎斯网络科技（上海）有限公司食品安全总监贾娅玲认为，互联网的优势在于大数据。在信息化和工业化两化融合的今天，线下食品工业企业可以充分利用互联网+以及大数据带来的便利。以大数据为例，餐饮平台上，针对互联网的平台都会利用大数据做个性化、定制化服务，可以根据线上消费者的需求，判断未来的发展趋势，以及消费者喜欢的食品工业产业创新。例如，按照年轻人需求推出健康餐，按照老年人居家养老需求做居家养老配餐。送餐员也是服务人员，这些创新都来源于大数据。线下的中小型餐饮商户，通过互联网+平台在信息化、工业化方面的助力，与中央厨房直联、消费者联系在一起。这种信息化模式，可以在互联网行业做到极致的情况下将食品工业产业做到极致。