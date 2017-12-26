近年来，大肠癌的发病率逐渐上升而且确诊时晚期比较多，预后较差。

大肠癌的早期诊断和治疗可以降低复发率，提高生存率，改善预后。因此我们要加强对大肠癌的癌前病变的监测和治疗。

大肠癌的癌前病变都有哪些呢？

第一、腺瘤。包括管状腺瘤 绒毛状腺瘤以及混合型腺瘤还有锯齿状腺瘤等等，也一定的癌变几率，属于癌前病变。

第二、其他类型的息肉。比如增生性息肉 错构瘤性息肉等等。如果这些息肉的直径超过1cm尤其是活检提示存在高级别的瘤变时，也有一定的恶变几率。

第三、炎症性肠病。比如说溃疡性结肠炎、克罗恩病等等。病史如果超过了8-10年的患者，患大肠癌的几率也会相对较高，应该定期做结肠镜筛查。

最后一方面，就是如果明确存在腺瘤病或家族性腺瘤病的患者，患大肠癌的几率也会相对比较高，应该定期筛查并尽早治疗。

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(责编：王亚微、赵娟)