喝咖啡能降低发病率不靠谱

在寒冷的冬日，一杯温暖的咖啡无疑是诱人的。近日，一项研究表明，相较于从不喝咖啡的人群，每天喝3至4杯咖啡，能有效降低糖尿病、心脏病、中风、呼吸系统疾病与肝脏疾病发生的可能，并且也有可能和降低痴呆症或部分癌症发病风险有关。其他的研究证明了咖啡可以将肝硬化的风险降低20%—70%。但专家们也提醒，怀孕期间的女性、骨折或骨质疏松高危险群，不适用于此研究。

研究者还量化了这些指标，发现每天喝一杯咖啡，死亡率降低12%；每天喝2—3杯，死亡率降低18%；但再多喝，获益就不那么明显了。

北京世纪坛医院中医科主任、糖尿病中心副主任冯中兴教授在接受科技日报记者采访时表示，首先，影响人的生命与健康的因素是多维的，与生活环境、生活方式、饮食习惯等多种因素有关，即所谓“一方水土养一方人”；其次，以生活方式或饮食习惯的某一因素去评判影响某种疾病现象是很困难的，饮用咖啡是否能降低糖尿病、心脏病、肝脏疾病的发生，不能根据单一饮食因素简单的推测，也不能依靠实验室分析其所谓有效成分就推测其与影响人体各种疾病有关。

至于什么人适合喝咖啡、喝多少？冯中兴认为，不要将日常生活中的饮食当药物食用，要追求美食享受，喝不喝咖啡、喝多少应该根据自己饮用的感觉来定。“再好的东西超过了自己应该承受的范围都是有害的。”（记者 李颖）