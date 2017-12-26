让孩子少看屏幕，真是家长多虑了？

日前，有媒体报道，由牛津互联网学院和卡迪夫大学联合展开的一项研究结果显示，父母一味的将孩子每天使用数字设备的时长限制在1—2小时，并非明智之举，这种单纯限制时间的做法并不一定有益于儿童的健康发展；相反，孩子可能会因每天拥有更长的设备使用时间而变得更好。

看完这则消息，有家长长出了一口气，以后终于不用再为这事儿跟孩子斗智斗勇了。但转念又想，之前很多专家都说要把孩子每天看电子屏幕的时间控制在半个小时之内，现在又这么说，究竟该听谁的？

累眼的锅不能都让电子屏背

“动画片不能再看了，再看眼睛就要瞎了。”时常听到家长这样说孩子，正是担心眼睛看坏，很多家长严格限制孩子使用电子产品的时间。

“迄今并没有大样本的调查或实验室的证据显示电子显示屏幕（包括电脑、电视、ipad）本身会对视力产生影响。”绍兴文理学院心理学系副教授、香港教育大学心理学系访问学者陈巍在接受科技日报记者采访时说。

陈巍表示，已有的研究发现，在较近的距离、长时间用眼，不论是看书、电视、电脑、手机、绘图，甚至弹钢琴、刺绣，都会引起眼睛的疲劳。长期眼疲劳会比较容易引起近视，而室内活动时间长，又是引起眼疲劳的主要因素。因此，鼓励孩子多进行户外活动，不仅是获得亲历学习经验的好方式，也可以缓解视疲劳。

看多长时间不能一概而论

“至于每天看电子设备多少时间合适，因为每个孩子遗传基因、所处的社会与家庭环境、视力发育状态、学习压力、动机与执行功能等都不尽相同，无法一概而论。”陈巍说。

美国儿科学会此前发布的“数字设备使用限制建议”，建议2—5周岁的小孩，每天看屏幕时间不超过一个小时，而且看的过程中要有家长或老师陪着一起，帮助孩子互动，弄明白看的内容，还要在现实生活中使用。

作为两个孩子的父亲，陈巍则表示，他更介意的不是孩子盯着屏幕的时间，而是在孩子不使用电子设备时家长对其时间的规划，比如是依然窝在屋里，还是安排丰富的户外活动。

对视力的影响只是一方面

“面对电子屏幕，视力受到影响，这还只是表象，关键是孩子的认知能力可能会受到更大程度的损害。”中国标准化研究院研究员张运红说。

此前，她对大学生观看1个小时动画片后的变化进行了研究，研究表明，观看者认知能力有所下降。“对面孔加工能力、注意能力都会产生影响，长期使用电子屏幕甚至还会使反应抑制能力下降。”张运红解释说，面孔加工能力下降对应的日常现象是人们经常说的：好像见过，但不记得在哪见过或者记不起是谁。认出这个是人脸，但不能快速调取这张脸背后的信息，就是面孔加工能力的下降。“如果大人尚且如此，小孩的结果只会更差，毕竟孩子的智商只有成人的80%。”张运红强调。

2013年法国科学院《儿童与屏幕》报告显示，针对2岁以下、2—6岁以及6—12岁的儿童来说，电子产品对学习都存在潜在的积极与消极意义，这关键取决于学习者的使用方式和家长的引导。比如，如果让2岁以前幼儿独自暴露于所有不可互动的电子产品屏幕前，对于他们的学习不仅没有积极作用，反而有负面效果。

“然而，如果将电子产品作为一种新颖的互动玩具，并在父母或家人陪伴下一起玩，不仅可以助推幼儿感觉运动能力的发展，还有助于婴幼儿自我意识的发展，帮助其区分现实与虚拟、想象与行动以及简单的因果概念。”陈巍说。

国内尚无相关使用限制建议

“目前国内应该没有数字设备方面的使用限制建议。已有研究初步证明，美国儿科学会发布的‘数字设备使用限制建议’的确滞后于当前数字设备在社会生活中的普及程度。”陈巍说。

他认为，未来，伴随虚拟现实技术的发展，数字设备在互动情境的卷入性方面越来越逼真，这会对数字设备的使用限制产生新的挑战，不仅仅需要将单纯的设备使用时间、环境等传统因素考虑进来，类似使用的伦理规范等等也会被提上日程。比如，高沉浸感的电子游戏是否会成为促使儿童霸凌行为频发的诱因等。