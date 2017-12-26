抗癌药顺铂导致听力损失原因查明

抗癌药物顺铂会导致患者永久性听力损失。美国国家聋哑和其他交流失调症研究所（NIDCD）的一项最新研究确认了这一副作用背后的病理机制。研究人员在《自然·通讯》杂志上发表论文称，顺铂在内耳尤其是耳蜗血管纹中积聚，是造成患者听力损失的直接原因。新发现为科学家研究消除铂类抗癌药物损害听力这一副作用的方法指明了方向。

顺铂是一种用于治疗多种癌症的强效药物，被广泛使用，但该药物的副作用，尤其是会对患者听力造成伤害，让人忧虑。在美国，有10%至20%的癌症患者会服用顺铂和类似的铂类药物，其中有40%到80%的成年人以及至少一半的儿童会遭受永久性的听力损失。

在新研究中，研究人员发现，患者服用顺铂后，其体内大部分区域的药物会在治疗后数天至数周内被消除，但在内耳中，药物会保留更长时间，其残留量会随着服药次数增加而逐渐增多。数据显示，成年患者内耳中药物残留时间会长达数月甚至数年，而儿童患者内耳中积聚的顺铂量甚至比成年人还要高。进一步研究表明，在各组织中，耳蜗血管纹中积聚的顺铂量最高。研究人员认为，顺铂在耳蜗血管纹中积聚正是导致听力损失的原因所在。

新发现有助于解释为什么癌症患者在每次进行顺铂治疗后听力会下降，以及为什么儿童遭受的听力损失会比成年人更严重。研究人员指出，如果能够在治疗期间阻止顺铂进入耳蜗血管纹，就能够保护患者免受顺铂所致的听力损失，而这正是科学家们下一步的研究目标。（记者刘海英）