表观遗传学揭示恶性白血病患者差异

英国《自然·通讯》杂志24日发表两项独立癌症学研究称，美国和德国科学家鉴定出了幼年型粒—单核细胞白血病（JMML）的三种新亚组，可以预测病情的“结局”，包括最有可能发生疾病自行消退情况的病人。

幼年型粒—单核细胞白血病是一种恶性儿童癌症，属于克隆性造血干细胞增生异常性疾病，多发在幼年。但迄今为止，针对该病的治疗手段十分有限。目前的临床和遗传标记，都没有解释与该疾病相关的不同临床结果。医学研究人员认为，DNA甲基化在该疾病中扮演着重要角色，而近期两项独立研究表明，这一表观遗传标记，或有助于解释不同的幼年型粒—单核细胞白血病病人的结果差异。

此次，德国癌症研究中心科学家克里斯托弗·帕拉斯、丹尼尔·里普卡及同事，分析了167例幼年型粒—单核细胞白血病样本的DNA甲基化模式和突变情况。他们发现了三个甲基化水平各不一样（高、中、低）的亚组。甲基化水平高的病人，临床结果差；甲基化水平低的病人，预后良好；所有三组的突变情况都不一样，表明在幼年型粒—单核细胞白血病病人中，DNA甲基化机制的激活与突变模式存在关联。

在另一项独立研究中，美国加州大学旧金山分校的研究团队分析了39名病人的DNA甲基化，鉴定出三个DNA甲基化亚组，其中高甲基化水平与不良临床结果相关，而低甲基化水平与良好预后相关。研究人员在另外40名病人身上验证了这一点。

这项新成果为根据DNA甲基化划分不同的幼年型粒—单核细胞白血病患者奠定了基础，有助于进一步了解该病的基础生物学机制。（记者张梦然）