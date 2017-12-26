咳嗽不一定是感冒 也有可能是胃食管反流导致

胃食管反流病是一种非常常见的疾病，在我国人群中患病率要达到5.77%，北京上海等地的发病率会达到10.9%，胃食管反流病在我们国家有慢慢增长的趋势，所以大众对胃食管反流的认识也是逐渐提升的。

咳嗽老不好可能是胃食管反流

“说起咳嗽，很多人首先想的是感冒、支气管炎、慢性咽炎等，但是其实有些患者的咳嗽是胃食管反流导致的。”武警山西总队医院呼吸科副主任医师牛志燕说。

胃食管反流性疾病是一种食管胃动力性疾病。下食管扩约肌松弛期间，胃内容物反流入食管称胃食管反流，而胃食管反流存在生理反流和病理性反流两种。生理性反流是由下扩约肌自发性松弛引起，有利于胃内气体排出，食管会出现推动性蠕动将胃液推进到胃里，正常情况下不造成食管损伤；病理性反流是多种因素引起的胃食管抗反流功能不全，所造成的一种病理现象。简单地来说，胃和食管之间有一个“闸门”，正常情况下，这个“闸门”只允许食管里的食物进入胃，不允许胃里的食物反流回食管。但有些人“闸门”出了故障会变松，如果吃得比较多，或是吃了一些不容易消化的食物，胃里的食物包括胃里的消化液就会反流进食管，从而刺激咽喉部，引起长期反复咳嗽。

胃食管反流的症状与治疗

牛志燕表示，胃食管反流的症状一般有以下几种：烧心，也称胃灼热、反酸；吞咽困难，是食管传递功能受损的表现；吞咽痛，发生于吞咽后即咳，特别是进热食、酸性食物、喝饮料时。胸痛，疼痛部位在胸骨后、剑突下或上腹部，常放射到胸、背、肩、颈、下颌、耳和臂部。

检查胃食管反流一般采取胃镜检查，食管、胃液pH值检查和食管测压等手段。

对于胃食管反流病的治疗，一般有增加抗反流屏障功能，使贲门收紧；减少反流刺激，增强食管膜抵抗力。“治疗胃食管反流最有效的手段是增加抗反流屏障功能。目前胃食管反流病最主要的治疗药物是控制胃酸的药物，就是为了使反流上来的胃内容物的酸性不要太强，减少它的腐蚀性，减少它对食管的刺激来达到治疗目的。胃食管反流严重的患者则要采取抗反流手术，做手术能够明显减少药物的服用。”牛志燕说。

良好的生活习惯有助预防胃食管反流

胃食管反流病是个慢性病，需要长期服药。“对胃食管反流病的病人，我们的建议是饮食规律、心情舒畅、多多运动、控制体重。饮食规律就是不要暴饮暴食，尽量少吃高脂肪、高热量的食物，睡前不要吃东西，适当的控制体重对很多方面都是有好处的，尽量要戒烟，酒也不要喝得太多，总的来说，你还是要养成良好的生活习惯。”牛志燕说。（记者 李永江 实习生 黄巧慧）