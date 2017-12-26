冬季心梗多发　患者要谨记这些要点

一进入冬季，各大医院的心内科就出现了一床难求的现状，急诊科也格外忙碌。太原市中心医院心内一科主任陈小平表示，天气变冷容易诱发心肌梗死。因为气温下降，心血管、脑血管受冷刺激后，血管收缩，血流减缓，再加上出汗少，饮水少，高血压患者血压容易增高，强冷刺激也使心肌耗氧量增加，出现急性心肌缺血，血小板也易凝聚，血液黏稠度增大，形成血栓，诱发心梗。一旦心梗发作，救治需要争分夺秒，每提前一秒钟都有可能脱离死神的魔爪。

A 突发心肌梗死 80分钟紧急抢救

12月7日下午17时许，一名70余岁的男性患者韩某在家突然出现胸憋痛，同时伴有大汗的症状，在卧床休息10余分钟后，症状并没有缓解，家人立即拨通120求助。17时30分左右，急救人员赶到并进行抢救，并通过网络将心电图、血压、心率、心律等相关数据传输到太原市中心医院胸痛中心。此时，接到信息的胸痛中心、心内科、重症监护室、导管室医护人员，已经做好了接收和抢救患者的准备。

当日17时50分，患者被送进太原市中心医院重症监护室。在患者被诊断为急性下壁、后壁心肌梗死症后，医生立即给予患者强化抗血小板聚集治疗。

突然，患者出现意识丧失、四肢抽搐的症状。心电监护显示：心律失常—心室颤动。医生初次给予电除颤，除颤成功。心电监护再次显示：心动过缓，心率23次/分，经胸外心脏按压，心率提升。患者此时被推向手术台，经过穿刺股静脉置入临时起搏器，同时行冠状动脉造影检查，诊断为右冠状动脉近端完全闭塞。

当医生准备开始启动介入治疗时，患者第二次出现意识丧失、室性心动过速、血压下降的状况，医生再次电复律后，复律成功。医生将导丝送入闭塞段。通过冠脉内血栓抽吸术，抽出大量血栓，同时给予冠脉内强化抗栓药物治疗。经积极处理后，患者右冠状动脉血流逐渐恢复，血压、心率也趋于正常。就在大家准备完成手术的时候，患者第三次出现意识丧失、室性心动过速、血压下降。这时紧急造影显示，已再通的右冠状动脉远端发出的一条大分支血管再次出现急性血栓闭塞。

针对这种紧急的病变，陈小平主任凭借着丰富的临床经验，经过分析，果断决定冠脉内溶栓，随着冠脉内溶栓药物的注入，患者血压、心率、心律趋于稳定。继续观察30分钟后，患者生命体征平稳。手术终于成功了，全体医护人员松了一口气。

B 预防心梗要了解这几个问题

1、了解自己是否属于心梗后备人群

对于一般人来说，第一件要紧的事儿是了解身边是否潜伏着急性心肌梗死的危险因素，自己是否属于急性心肌梗死的后备人群。陈小平说，7种人群要特别注意：

有“三高”的人群；长期熬夜，生活不规律的人群；绝经期后的妇女；有长期吸烟史，或者长期被动吸入二手烟的人；工作压力大的中年人；有早发心脑血管病家族史的人群；严重肥胖的人群。“还有一些情况，需要大家警惕。”陈小平说，之前有冠心病、心绞痛病史，突然发生心前区疼痛，且疼痛时间延长，含化硝酸甘油等不能缓解，且伴有心功能减退症状者；患有高血压，血压突然下降，且伴有出汗、胸闷、胸痛；中老年人突然发生原因不明的心律失常、心力衰竭、休克或脑循环障碍，且无心前区疼痛；中老年人突然出现乏力、烦躁、心悸、意识障碍，且有明显的心跳过缓、心功能不全和心律失常；老年人在活动后突然感到原因不明的全身乏力，大汗淋漓，心慌气短；急性心肌梗死中大概有30%以胃肠症状为主且无明显心前区痛，表现为突发性的腹部疼痛，且伴有恶心、呕吐、出汗及呼吸困难等症状；心电图检查与以前比较，显示出心肌梗死的演变规律，但无明显不适症状；心电图虽无明显改变，但临床症状较为明显，定期检查心电图，逐渐出现心电图异常演变者。

2、筛查预防急性心梗

对于心梗的筛查方面，陈小平表示，可根据患者病史、症状、体征，结合心肌酶等相关化验及心电图检查，必要时行冠状动脉造影检查以进一步明确。

对于心梗的预防方面，尽量避免过度劳累，尤其避免搬抬过重的物品。老年冠心病患者可能诱发心肌梗死；放松精神，愉快生活，对任何事情要能泰然处之；洗澡时要特别注意，不要在饱餐或饥饿的情况下洗澡。水温最好与体温相当，洗澡时间不宜过长，冠心病程度较严重的患者洗澡时，应在他人帮助下进行。

3、谨记典型心梗症状

约半数以上的急性心肌梗死患者，在发病前1—2天或1—2周有前驱症状，最常见的是原有的心绞痛加重，发作时间延长，发作频率增加或对硝酸甘油效果变差；或既往无心绞痛者，突然出现长时间心绞痛。如有相关症状切记紧急呼叫“120”。

C 心梗救治记住两个“120”

天气冷暖交替及寒冷的冬季，都是心肌梗死的发病高峰期。一旦心梗发作，救治需要争分夺秒。大家平时要记住两个“120”：一个是要记住第一时间拨打120急救电话，另一个要记住心梗救治的“黄金120分钟”。

陈小平表示，发病阶段要拨打120，不要自行就医。

对于“黄金120分钟”的说法，从发病至开通梗死血管如果能在120分钟内完成，则可以大大降低病死率和致残率。对于已经发生心梗的患者来说，时间就是生命，此病发病急、病情重，如果没有得到及时救治，患者会因急性心肌缺血而死亡，“所以心梗发作后，第一时间拨打120是最正确的选择。”

120急救医生进家门的一刻，就意味着急救的开始，医生诊断患者是心梗发作后，会及时给予双抗治疗，尽快对抗血小板的过度聚集，这是治疗急性心肌梗死的首要任务。同时，120急救车会通知具备心梗急救能力的医院，让医院开通绿色通道，为下一步的救治争取时间，做好准备，与院内救治实现无缝衔接。

“如果患者或家属自行开车，或打车去医院，不仅不能及时开始治疗，还有可能因为跑错医院而耽误更多的宝贵时间。”陈小平说。（记者 李永江 通讯员 高宇）