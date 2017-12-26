男子跌下楼梯 摔成“绞刑架骨折”

日前，笔者从惠州市中心人民医院了解到，该院骨科成功为治疗难度颇大的“绞刑架骨折”患者施行手术，术后第二天，患者即下地正常行走。

据了解，该名男性患者在11月底的一天凌晨不慎从楼梯跌伤，出现颈部疼痛，被送往当地医院治疗。经拍片检查显示，患者出现枢椎椎弓骨折，也就是俗称的“绞刑架骨折”，随后送往惠州市中心人民医院。

惠州市中心人民医院骨科二区主任蔡宏华介绍，“绞刑架骨折”是骨折的一种，指的是由于颈部仰伸暴力造成的第2颈椎椎弓峡部的骨折，既往多见于被施绞刑者，故又名“绞刑架骨折”。原来，这种损伤在临床上比较常见，主要致伤原因为高速公路上的急刹车导致的交通事故以及高台跳水意外。

惠州市中心人民医院骨科二区接诊后，对伤者进行了全面仔细的检查，蔡宏华召集全科医生对伤情进行了集体讨论，医生们一致认为，患者MR（核磁共振）显示颈2/3椎间盘损伤，颈2/3成角畸形，可以判断为颈2/3椎间盘损伤，颈2/3不稳定，建议施行颈2/3椎间盘切除，椎间植骨钢板内固定。

随后，该科室数名医生合作为患者施行了手术，过程顺利，术后患者平安返回病房休养。术后第二天，便能自由下地正常行走。X片复查显示，患者骨折复位、内固定位置良好。主刀医生、副主任医师姚仕奋表示，该手术因其位置高，显露较困难，对手术医生具有一定的手术难度。

蔡宏华介绍，“绞刑架骨折”的症状包括颈部疼痛、压痛、活动受限、吞咽不便、头颈不稳需用双手托扶以及颈肌痉挛等。患者如颈椎受伤后出现上述症状应立即就医，医生根据椎节的稳定与否决定手术治疗方式。蔡宏华表示，对骨折无明显移位或易于复位者通常不需手术。此外，除了伴有脊髓损伤的患者以外，“绞刑架骨折”一般愈后较好，很少存留后遗症。（记者/廖钰娴 通讯员/曾宁）