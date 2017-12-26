到风湿科看“第四高”

继“高血压”“高血脂”“高血糖”等三高之后，如今有了“第四高”——“高尿酸血症”。高尿酸血症骚扰身体健康，我们不能忽视它，但也不要过分担心。患者要树立正确的疾病防治理念，不自行用药、不道听途说、不轻信“别人的灵丹妙药”，要信任风湿病专科医生，请他们准确评估病情，制定适合自己的防治措施。

按照医学上的严格定义，正常饮食下非同日2次空腹血尿酸水平高于420mmol/L，即为高尿酸血症。长期高尿酸血症可直接引起痛风性关节炎、痛风性肾病（间质性肾炎、肾结石、肾功能不全）、痛风结节，还与高血压、高血糖、血脂紊乱、冠心病、心功能不全及中风等疾病的发生增加有关。

人体内的尿酸来自于嘌呤代谢，而嘌呤有两个来源：①内源性，即体内衰老坏死的细胞释放出来的核酸，可分解产生嘌呤；以及机体也可以利用摄入的营养物质从头合成嘌呤；②外源性，即食物中的嘌呤。尿酸三分之二由体内自行合成，三分之一由食物而来。

在1990年以前，我国几乎没有高尿酸血症。近30年，我国经济迅猛发展，生活水平已从温饱型进步到小康型，饮食结构已从过去的素菜为主，转变为荤菜为主，几乎顿顿有鱼有肉，“富贵病”应运而生。鱼和肉的嘌呤含量较高，而且非常容易被人体吸收，产生的尿酸超过人体的排泄能力，血液中的尿酸水平就会升高了。

对于所有高尿酸血症者，饮食控制是非常重要的措施，主要包括多饮水（每日2000ml以上）和八成饱。每日严格控制各种动物性食品的摄入总量，要少吃不是不吃，也不是禁食某一种食品就能降低尿酸。牛奶和蛋类几乎不含嘌呤，可用于补充蛋白质的摄入。如果血尿酸水平只是轻度升高（420~480mmol/L），大多数患者通过单纯的饮食控制就可以达标；如果血尿酸水平高于540mmol/L或者患者已出现了痛风性关节炎、痛风性肾病等并发症，则需要服用降低血尿酸的药物，例如苯溴马隆、非布司他、别嘌醇。减轻体重、戒酒、避免手脚受凉、避免剧烈运动，也有助于预防痛风性关节炎的急性发作。

年轻的高尿酸血症患者通常以为只要喝点碱性水、不吃海鲜和动物内脏就能控制病情，还被“劝说”年纪轻轻的不能就此吃药。其实，越是年轻越要接受正规治疗，及早将疾病苗子扼杀在萌芽状态。

应用降尿酸药物的剂量宜缓慢增加。多数患者需要服药1年以上。在血尿酸值持续达标1年以后，在医生指导下降尿酸的药物剂量可尝试着缓慢减少，不宜突然停药。需要特别强调两点：①血尿酸值的下降不是越快越好，应该缓慢地稳步下降，因为血尿酸水平下降太快会发生急性关节炎（关节疼痛）；②血尿酸水平也不是降得越低越好，因为尿酸本身具有一定的抗氧化作用。

王倩（医师） 戴生明（主任医师、教授）（上海交通大学附属第六人民医院风湿免疫科）