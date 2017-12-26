有一种孝心叫“不啃老”

最近，表弟准备结婚，舅舅拿出全部积蓄给他买了一套三居室当婚房。房子刚装修好，表弟又提出让父母给他买辆车，而且车不能太便宜，必须在10万元以上，并且扬言要是不买车子就不结婚。这下舅舅犯了愁，请帖都发出去了，又不可能更改婚期。思来想去，舅舅只好东挪西凑付了个首付，在花甲之年成了“车贷”一族。

我们都责怪表弟，说他一点孝心都没有，舅舅供他读完大学已经很不容易了，快结婚了还啃老，实在是不应该。他却笑嘻嘻地说：“他们是我父母呀！结婚前买车买房，那是必须的。你看哪家不是这样的？”他说的也是实情。隔壁王阿姨家儿子结婚，也是买车买房，现在老人背着巨额债务，没一天舒心日子。都是啃老惹的祸！

母亲见了，替舅舅有些担忧。她说：“你以后的日子咋过呢？还车贷一个月两千多元。你得做多少苦工？啥时候是个头呢？”舅舅是个农民，农闲时做些小工，帮助泥瓦匠挑灰桶之类，一天挣150元，虽说收入还可以，但一天到晚没得歇息，重体力活使他原本60岁的人，看起来像70多岁的模样。原来养儿想防老，没想到儿子如此啃老，无奈呀！

想想10年前我结婚，全是用的我和老公自己打工挣的钱。不仅未让公婆和母亲出一分钱，而且还拿了一万元钱给他们。婚礼虽然简单，但甜蜜幸福。那时我们商定，不给家里人添负担，有一元钱就办一元钱的事，决不啃老。我们后来买了不大的一套房子，也买了一款便宜的车，用的都是我们自己辛苦挣的钱。因为知道不容易，所以我俩格外珍惜。结婚10年，我和公婆长期住在一起，相处甚好，和老公也一直保持“零吵架”，家庭关系融洽，事业也正稳步上升。最重要的是，因为没有经济压力，公公婆婆和我母亲的生活一直过得平安、幸福、健康、快乐。

现在很多年轻人结婚时要买房买车，却从没想过用自己的劳动去换取，反而心安理得地认为这是父母的责任。结婚是两个相爱的人决定永远在一起，不是物质条件的堆积。在父母没有能力的情况下，在自己也没有能力的情况下，没必要要求这要求那。

不要总是以为，等以后功成名就了，给父母改善生活，那是孝。有孝心的人，会让家人天天快乐。我认为不啃老就是最基本的孝。不“月光”，不啃老，做个“奋斗族”，用自己的勤奋和努力获得想要的生活，这才是一个年轻人最应该做的。(刘德凤)