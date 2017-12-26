早在两千五百多年前的春秋时代，古人就观测太阳，测定出冬至，冬至也是二十四节气中最早制订出的节气。

古人对冬至极为重视，据记载，周秦时代以冬十一月为正月，以冬至为岁首过新年。《汉书》有云：“冬至阳气起，君道长，故贺……”也就是说，人们开始过冬至节是为了庆祝新的一年的到来。自冬至开始，天地阳气开始兴作渐强，代表下一个循环开始，为大吉之日。此时气候寒冷，人们活动由盛转衰，由动转静，更利于蕴藏阳气，“天时人事日相催，冬至阳生春又来”，在这阴极阳至的时日里，正是养生的大好时机！

冬至养生，以调护阳气为重中之重，建议可行艾灸神阙穴。神阙穴，位于肚脐的正中央，是五脏六腑之本，元气归藏之根，建议于冬至前后四天，加冬至日共九天，每天艾灸神阙穴，每天一次，每次十五到二十分钟即可。具有提升阳气、温通经络，缓旧疾、祛病邪之功。

冬至时家家团聚，举国同庆，古有“冬至大如年”的俗语，留传至今。每到冬至，我国北方会吃饺子迎冬至，相传这种习俗始于东汉，当时被后人尊称为“医圣”的张仲景，为百姓熬制“娇耳汤”驱寒除病，后人仿制“娇耳”的形状制作食物，就成了现在的饺子。民间俗语也常说“十月一，冬至到，家家户户吃水饺”；在南方则吃汤圆，又叫“冬至团”，寓义团圆美满；而在山东滕州，认为冬至是数九寒冬的第一天，有吃羊肉、喝羊汤的习俗，以驱除寒冷、滋补强身。

冬至天寒，为取暖，饮食多以高热量的肉食为主，容易积食导致胃肠疾病。饮食需节制，合理搭配、荤素结合，可吃些青笋、莲藕、甘桔等蔬果，爽口又开胃。

慢性病患者及年老体弱者，大多正气不足，脾肾亏损，每于冬季气候寒冷之时，更易受外邪侵袭，使正气更虚。可以说，冬季是慢性病患者的一道大关。冬季寒冷，容易感冒；外周毛细血管收缩，血压升高；皮肤毛孔闭合，毒素不易排出，这些都可能造成病情的反复、变化及进展。建议慢性病患者于冬至日开始可服用膏滋进行调治，根据气血阴阳虚损的不同，辨证施补。

王琳（上海中医药大学附属龙华医院肾病科主任医师）