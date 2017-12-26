婚姻中，为何很多女性选择主动离开？

有几个针对女性的心理学研究发现，女性在结婚生子后，在很多方面成长的速度比男性快很多。现在的重点不是要鼓励女性去和丈夫“共同进步”，反而是要鼓励男性反思——婚后，我会不会在很多方面比妻子成长得慢？

现在有很多文章告诫女性要“工作”“独立”，否则没办法和一直工作的丈夫“共同进步”。

我鼓励女性保有“获得收入”的能力，但是“获得收入”的手段可以不局限于传统意义上的工作。如果你有房产拿去出租，每月能收到租金，如果你的爱好也能挣钱，这也是“获得收入”的能力。鼓励女性保有这个能力，是因为我们现在的法律对结婚生子后不得不离开职场的女性保护太不力，她们为了抚养子女放弃职业，如果丈夫对这个家庭不负责任，她们会面临很大的困境。如果法律能够保护她们，我倒是觉得女性可以更从容地选择是工作，还是抚养孩子。

但我不认为女性只有在工作中才能成长，才能和丈夫“共同进步”。

有几个针对女性的心理学研究发现，女性在结婚生子后，在很多方面成长的速度比男性快很多。多年以后，她们能把丈夫“甩几条街”。

美国加州大学的Ravenna Helson是一位著名的社会心理学家，她有几个对女性成长的研究非常有名。

一个是关于女性“能力变化”的研究。研究发现，女性在27～54岁期间，她们对自己能力的评价急速增长，而她们的丈夫似乎没什么变化。这些能力包含的评价方面有：目标性，组织性，细心，高效，思维清晰，现实，精确，成熟，自信和知足。

对女性独立性的研究发现，离异的母亲、职场母亲、非母亲这三类女性，在这20多年间，独立性显著增加。她们的人格在这20多年间，有一个方面也被发现发生了变化：在她们40出头到50岁的时候，她们传统意义上的所谓女性化特质，如依赖、情绪化、温和、紧张、敏感、情感脆弱、服从、有同情心、焦虑等等下降，而越来越表现出所谓的男性化特质，如独立、有说服力、自信、坚韧、大胆、坚决等等。

为什么会这样，这个研究并没说明。但我想，我们早有一句老话说清楚了为什么——女子本弱，为母则强。

养育孩子过程中，大部分妈妈确实比爸爸承担了更多的责任。照顾孩子，应该算是世界上最具有挑战的“工作”了吧。如果这个妈妈既要带孩子，还要工作，为家庭贡献收入，她渐渐会被这样的生活逼成“超人”。

她会在很短的时间里从女孩成长为一个成熟的女人，一个可靠的母亲。而丈夫如果不努力追赶她，几年后可能还是个“大男孩”。

现在越来越多的女性，敢于在婚姻不幸的时候选择结束，甚至独自承担抚养孩子的责任。我觉得，现在的重点不是要鼓励女性去和丈夫“共同进步”，反而是要鼓励男性反思——婚后，我会不会在很多方面比妻子成长得慢？

（小楼 心理咨询师，擅长儿童发展心理学领域，婚姻家庭治疗领域）