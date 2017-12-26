“90”后吃穿需求旺“50”“60”后旅游养生忙

钱都花哪儿啦？国家统计局上海调查总队今天公布的本市居民消费调查报告显示，“90后”吃穿需求旺盛；“80后”“70后”子女课外辅导需求集中；“60后”“50后”旅游、养生保健需求度高。

最近，国家统计局上海调查总队在全市范围内对18-70岁的常住居民开展了一次消费问卷调查及相关调研访谈。

从不同群体看，“90后”（18-25岁）在一些项目上呈现较强消费需求，休闲食品、在外餐饮和服装鞋帽的需求度（指的是消费增多比例与减少比例之差，“+”表示正向，“-”表示负向）分别为+23.0%、+36.0%和+33.8%，均大于全体样本。职业、收入、性别等因素对这些类别需求差异影响也较大，如公司职员对休闲食品（+15.7%）、月薪1万元以上对在外餐饮（+31.9%）、女性对服装鞋帽（+14.9%）、公司管理人员对家电数码（+5.4%）的需求明显大于全体样本。

从不同群体看，中老年人对生活品质提升的追求明显，51-60岁的旅游、养生保健需求度分别为+17.3%、+9.3%，61-70岁的养生保健需求度为+11.5%，均高于全体样本。中高消费层次群体依然是品质类消费主力军。月薪1万元以上对旅游和健身美容（+34.5%和+2.6%）、高学历对文娱活动(+22.7%）的需求均高于全体样本。

值得关注的是，“80后”群体正处于工作、家庭双重压力的高峰期，使其对品质生活“心有余而力不足”，26-35岁的旅游、养生保健和健身美容需求度分别为+11%、-5.1%和-0.6%，均低于全体样本。

从不同群体看，儿童产品需求集中在26-35岁群体及中高收入群体，需求度高达+36.2%和+34.5%；子女课外辅导需求集中在26-35岁和36-50岁群体，需求度高达+21.6%和+22.6%，几乎贯穿子女从幼儿园至高中的学习生涯；汽车用品需求集中在中高消费群体，月收入1万元以上和高学历的需求度分别为+6.9%和+8.1%；“海淘族”集中在女性及青年群体，需求度分别为+4.4%和+10.8%。

从不同群体看，便捷服务因其应用领域广、使用灵活度高、费用支出低等优势，在各类人群（除老年人外）均有较高需求，尤其是管理人员、18-25岁群体和高学历人员的需求度高达+36.2%、+36.7%和+45.2%。

家政服务在月薪1万元以上人群有一定需求，为+5.2%;而老年人受传统养老和节约型消费等观念影响，需求度仅为+0.5%。