网络外卖平台“环保选项”频遭尴尬

“为什么每次点外卖，我备注了‘真的不需要筷子，无需餐具’后，店家还是给我送了好几双筷子？想支持一下环保为何这么难？”深圳网友“茫茫的白色格子衫”说。《工人日报》记者采访了解到，不少用户通过网络平台叫外卖时遇到了此类情况。

一直以来，外卖行业的环保问题备受社会关注。今年，三大网络外卖平台饿了么、美团外卖、百度外卖都启动了环保计划，其中一项是在手机客户端增加了“无需餐具”“0套餐具”的环保选项，并为选择用户提供积分或金币奖励，鼓励用户参与自备餐具，减少筷子、勺子、餐巾纸等一次性餐具的使用。然而，不少点餐者反映，即使勾选了“无需餐具”，店家还是会送来不止一套餐具。

深圳市民冯女士由于工作较忙，经常点外卖。“留意到手机客户端增加了‘无需餐具’这一‘环保选项’。”她告诉记者，因为觉得一次性餐具不卫生且不环保，一般自己都会勾选“无需餐具”，但商家经常还是送了餐具。“即使消费者有意识不使用一次性筷子，商家也可能会习惯性配餐具。”

记者走访调查了几家餐厅了解到，除了习惯性配送餐具外，有些餐厅即使留意到客户备注了“无需餐具”，由于担心被投诉，“宁可信其要，不信其不要”，还是会选择配备两三套餐具。一家茶餐厅的工作人员告诉记者，“客户的评价对我们来说太重要了，工作人员一是担心没给客户餐具被投诉，还要再跑一次送过去；二是怕忙中出错，客户没筷子吃饭也很尴尬，所以宁愿多配两套餐具。”

今年11月15日，国家发改委称，发改委正在会同商务、邮政等部门研究在电商、快递等领域推行绿色物流、绿色包装的实施方案。根据该方案，网络外卖平台将担负起引导买家绿色消费的职责。只是，就目前来看，设置“环保选项”的效果略显尴尬。

对此，有专家指出，除了平台出力，商家和消费者也要积极参与，才能推动“环保选项”。一方面，对提供“无需餐具”选项的商家、勾选环保选项的消费者优化奖励机制，如积分奖励、优惠奖励等；另一方面，可以尝试对超出用餐人数的餐具收取一定费用。（刘友婷）