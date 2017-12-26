小李今年刚过35岁，是公司里的业务骨干，平时为工作和家庭忙忙碌碌，最近发现和老婆在一起亲热时有点力不从心。起初他还不以为然，认为是工作太累造成的。慢慢老婆也发现小李有点不太对劲，表现一次不如一次，连忙催着他去附近大医院的男性专科就诊。男科专家给小李做了一个全面的男性专科检查，发现他患上了阴茎勃起功能障碍（ED）。

ED是指男性不能持续获得和维持足够的阴茎勃起以完成满意的性生活。ED在中老年男性中的发病率还是非常高的，据国内外统计数据报道，40岁以上男性在一生中有40%左右发生过不同程度的ED。ED往往伴随着男性的其他疾病和亚健康状态同时发生，比如早期的高血压、糖尿病、高血脂和肥胖等，同时也和性激素水平、生殖器发育异常、损伤等因素有关。

ED是一种可以治疗的疾病，其治疗方法有多种，包括基础疾病的处理（高血压、糖尿病、高血脂等）和生活方式的改善（戒烟酒、保证睡眠、控制体重、地中海饮食和加强下肢运动等），口服药物治疗，真空负压吸引，低能量冲击波（LI-ESWT），阴茎海绵体或尿道血管活性药物注射和手术治疗（阴茎假体）。

口服药物治疗主要是应用PDE5抑制剂（PDE5i）一类药物，包括短效的西地那非和长效的他达拉菲。该类药物可以在性生活前1～2个小时临时按需服用，也可以每天按时服用。药物对于70%左右的ED患者都能起效，最新研究发现长期小剂量服用PDE5i，不仅能够改善阴茎内皮功能，还能够改善全身血管系统的功能。

低能量冲击波是近几年国外对于ED治疗的最新研究进展和治疗方案。该方法通过冲击波探头释放的能量，刺激阴茎海绵体血管再生和改善内皮细胞功能，对于中重度的勃起功能障碍效果明显，是欧洲泌尿外科推荐的ED一线治疗方案。该方法1周治疗1次，每次治疗时间15分钟～20分钟，总共治疗4次。治疗结束后1～2个月逐步起效。其特点是微创、安全，对于一些口服PDEi5无效的患者，可以起效或者改善其疗效。

手术治疗（主要是阴茎假体）是目前国际上ED治疗的终极武器。其原理是通过阴茎海绵体内植入两根水柱支撑体，使阴茎达到持续勃起并完成性生活。其优点是勃起的时间和硬度完全掌握在患者手中，可以随心而动、自由勃起；缺点是假体价格较高，植入后有感染、机械故障等风险，但总体发生率很低。在所有ED的治疗手段中，阴茎假体是ED患者及配偶满意率最高的治疗方法。（袁蕙芸整理）