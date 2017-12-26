孕妇煤气中毒昏迷  紧急剖宫产保两命

本来以为是食物中毒头晕了，没想到是煤气泄漏中毒，幸好亲戚及时赶到破门而入。更令人后怕的是，这一家四口女主人已有39周身孕，中毒后胎儿宫内窘迫。广东省第二人民医院急诊科、产科、儿科等多科医护人员连夜抢救，为产妇紧急做了剖宫产，让她顺利产下男婴。目前，这一家五口渡过危险期，躲过一劫，生命体征平稳。

昨日，在广东省第二人民医院急诊科留观病房，33岁的陈佳（化名）仍然觉得心有余悸。陈佳回忆，12月22日晚上10时，他们一家人在家里过冬至，家有35岁的妻子、10岁的儿子和7岁的女儿，一家人其乐融融。陈佳说，“我老婆说有点头晕难受，我还以为是孕期正常反应，当时儿子闹着不想睡觉。就在这时我开始慢慢失去了知觉，后面就什么都不记得了。”

“我醒来时已经到了医院，这才知道，原来我老婆头晕的时候给我姐姐打了个电话，说怕是食物中毒，姐姐住在家附近，就和姐夫想来看看我们。他们到了敲半天门没响应，就直接破门进来，把我们都送到医院。”陈佳告诉记者，后来煤气公司到家检查发现是煤气泄漏。

陈佳解释，一家人租住在海珠区的一个小区里，因为担心煤气安全，他还把热水器安装在厨房，没安在浴室，以为这样做就比较安全。

没想到，陈佳前段时间手部受伤住院，“冬至回家和家人团聚，儿子和女儿心疼父亲，怕我吹风不舒服，把门窗都关得紧紧的。”没有想到煤气泄漏加上门窗紧闭，差点让一家人送了命。

当天晚上11时许，当家属送他们赶到广东省第二人民医院时，医生发现35岁的孕妇陈美（化名）孕39+3周，经诊断，她已一氧化碳中毒，而且出现了胎儿宫内窘迫。胎儿胎心音减慢至90次/分，考虑胎儿宫内窘迫，立即剖宫产停止妊娠。急诊科和产科医生将她送到手术室，于23日00:35剖宫产，陈美顺利产下一男婴。

顺利产下男婴后，这名新生儿也一度被紧急抢救。各个科室合力抢救保证母子平安。

“我们专门安排了一名有丰富经验的儿科医生在手术室一直陪同，保证在宫内窘迫的宝宝在出生时就得到第一时间的救治。”省二医儿科主任、主任医师孟琼介绍。

目前，产妇陈美生命体征平稳。新生儿已拔除气管插管，生命体征基本平稳，仍在密切监护中。而她10岁的儿子和7岁的女儿经过该院儿科医生的抢救，目前生命体征平稳，渡过危险期。（记者何雪华 通讯员朱璐诗、高龙）