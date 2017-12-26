应从根子上治理医院“突击控费”

一到年底就突击控费，是近年来一些医院惯用的手法。今年不同的是，这种现象与“医保基金见底”等不实传言结合在一起，引发了社会的更大关注和担忧。（相关报道请见今日第4版）

医院年底突击控费主要是因为医保部门对医院进行了年度总额控制，这样可以规避或减少自行承担费用的风险。尽管这种方式不合理，但在医保付费制度尚不完善的情况下，也属迫不得已，如果不进行总额控制，再厚的家底也可能被掏空。

不过，医院若将年度总额控制分解到每个月，细化到每个医疗项目，且平时就加强对不合理诊疗费用的管控，就不用等到年底“临时抱佛脚”。

更重要的是，医院在年底前大手大脚花光年度总额，先把利益放进自己的篮子里；年底再突击控费，后果将由患者来承担。且突击控费在社会上引发猜想和担忧，可对医保部门形成一定的压力，迫使他们放医院一马，或在次年提高医院的年度限额，这是医院希望看到的结果，若真如此，突击控费反而会让控费不力的医院尝到甜头。

可见，突击控费的医院理应承担控费不力的责任，即使医院出现亏损或财政困难，也不能任由其将风险转嫁给患者或社会。即使医院已经突破了年度限额，相关部门也要督促医院像平时一样对待患者，确保诊疗不受影响，但事后要对医院控费不力进行倒查与追责，维护医保控费制度的严肃性。

当然，医院控费不力也可能存在特殊情况，比如本年度出现突发事件或较大疫情等，导致医院的保障任务显著加大，控费难度也相应增加，若如此，则应在年底适度放宽限额。医保部门还要反思，部分医院的年度控费额度或许制定得不够合理，应通过调研动态掌握医院的工作量，更加科学地调整和分配医保基金份额。

总之，治理突击控费最彻底的办法，是尽快完善医保付费制度，这样医院会在平时自觉控制好医疗费用，而不是年底搞突击。