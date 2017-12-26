用制度纾解“独居死”困局

12月22日，在江苏省南京市六合区延安北路一栋老居民楼里，有居民闻到对面屋子里传出来一股异味，联想到在里面居住的老大妈已近3个月不见踪影，立即将这一情况反映给当地社区。警方赶到现场，打开房门发现老人已经死亡。目前，警方已对老大妈的死亡原因展开调查，并联系她的亲人前来料理后事。（12月23日《扬子晚报》）

“出门一把锁，进门一盏灯。”孤独感困扰着独居老人。而比孤独感更悲凉的是，近年来“死在闹市无人知”的悲剧在一些地方屡屡上演。如今家庭小型化和人口老龄化的趋势越来越明显，地域间人口流动也在加剧，每个人都在各自的密闭空间偏安一隅，如何保护独居老人、防止“独居死”现象成为必须被关注的问题。

诚然，避免空巢老人“独居死”悲剧的首要，便是“亲情守望”。然而，在社会流动异常频繁的时代，注定会有相当一部分儿女与父母难以相守，更何况那些无儿无女的独居老人？尊老爱老是中华传统美德，让鳏寡孤独者皆有所养、有所依，不但是执政者的执政目标，也是社会的道德任务。老人问题不只是家庭事务，也是社会公共事务，这一起起老人独死家中的悲剧，戳中了文明社会的痛点。

目前，中国正在快速进入老龄化，无论是政府还是民间，都表现出严重的准备不足、应对乏力。这其中，一方面是经济问题，包括引发社会广泛关注的企业事业养老金双轨制，养老金缺口和空账，乃至养老机构不足等诸多问题；另一方面则是精神、情感问题。老人不只是子女的老人，也是社会的老人，一个社会良性运行的关键，在于让每一个老人都能“老有所养”，都能保有一份起码的尊严。

因此，政府有必要建立更完善、更细致的养老保障和救助机制，用制度来纾解“独居死”困局。比如，进一步完善《老年人权益保障法》，建立定期联络制度，为高龄老人提供定期上门体检等服务，推广“电子保姆”、呼叫平台等服务举措。比如，围绕不同类型老人的“独居需求”，变革养老模式，把身体健康、有子女孝敬的老人归入居家养老，把空巢老人纳入机构养老或互助养老，把体弱多病的老人纳入医养结合机构，对孤寡老人建立责任人问候制度，引入“互联网+”掌握老人身体和心理状况，建立社区关爱机制和大力发展志愿服务。

面对“独居死”惨剧一再发生，我们谁也无法袖手旁观，不仅要“坐而论”，更要“起而行”。每个人都应当为关爱老人做点什么，否则，今天发生在他们身上的悲剧，明天或许就会在我们身上重演。