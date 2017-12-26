好好刷牙，食道癌风险降低20%

根据美国纽约大学的一项新研究，坚持正确的刷牙习惯、保持口腔卫生可将患食道癌的风险降低20%以上。

食道癌是一种常见的消化道恶性肿瘤，其典型症状为进行性吞咽困难。相关数据显示，食道癌是全球第八大常见癌症和第六大致死癌症，通常只在晚期才能被诊断出来，所以五年存活率只有15%~25%。研究人员对全美超过12万名年龄在50~75岁之间的健康人进行了为期十年的跟踪调查，在这些参试者中，最终有106人罹患食道癌，其中食管腺癌81例，食管鳞癌25例。通过基因测序，研究人员将患上食道癌的参试者和健康参试者漱口水中的口腔细菌进行了对比，结果发现，食道癌患者的口腔中，与牙龈疾病有关的四种细菌含量较高，其中一种名为福赛斯坦纳菌的口腔细菌可令罹患食道癌的风险升高21%。

该研究第一作者、纽约大学教授知英·安说：“食道癌目前迫切需要新的预防途径，以便进行风险分级和早期预防诊疗。此次研究结果有助于对高危人群开展食道癌风险评估和早期发现。”研究人员强调保持口腔卫生的重要性，每天刷牙两次、定期看牙医可有效减少这些口腔细菌，不仅能预防牙龈疾病，还能降低食道癌风险。（李悦康）