有种说法是“一份痛苦两人分享，就是半份痛苦”，其实不然。英国心理学家研究发现，一个问题与他人交流讨论，就会变成两个问题。具体来说，和朋友过度讨论令人忧虑的问题，会使被倾诉者更焦虑、抑郁，且女孩被倾诉者比较容易受到负面影响。

在一项针对7~15岁青少年的心理学研究中，研究人员发现，反复共同思考麻烦的问题令女孩焦虑、抑郁，而男孩则没有这种情况发生。此外，职场人士向同事反诉唠叨时，被倾诉者多反映感到压力增大、职业倦怠等负能量。

英国中兰卡郡大学心理治疗高级讲师罗宾·贝利认为，这类问题的心理根源在于，一个人同朋友探讨问题的出发点是希望能找到解决问题的线索灵感，但是过度倾诉不仅无助于问题解决，反而会令他人也被问题所困扰。他说：“许多人错误地认为，反复讨论问题就能将其解决，使自己感觉更好。但事实是，当两个人反复考虑相同的问题，他们可能会同陷于负面情绪不能自拔。”心理学家劝告人们，心中的烦恼，不应向朋友反复唠叨，尽快找出解决方案，才是向朋友倾诉衷肠的正确做法。（林 帆）