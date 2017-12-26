每天一杯热茶能防青光眼

青光眼会导致眼压升高、视神经损伤，是首要的致盲因素之一。预计到2020年，全球患者将增至6550万。近期，美国加州大学洛杉矶分校一项最新研究发现，每天喝一杯热茶，可以显著降低罹患青光眼的风险。

新研究中，加州大学安妮·科尔曼博士及研究小组对全美健康和营养调查的相关数据展开梳理分析，并对1万名成年人和儿童参试者进行了日常摄入饮品的问卷调查、体测及血检，其中包括青光眼筛查。在完成眼部检查的参试者中，5%被确诊患有青光眼。随后的对比结果显示，常喝热茶的参试者罹患青光眼的风险比从不喝热茶的人低74%。但是，喝咖啡、脱咖啡因茶、冰茶及其他软饮料却没有这种效果。

科尔曼博士分析称，多项早期研究已经证实，茶叶富含多种抗氧化剂、抗炎症及保护神经的化学物质，有助于降低心脏病、癌症和糖尿病等严重疾病的风险，同时还可防止神经退化。新研究表明，喝热茶的习惯确实有助预防青光眼，保护视力。（陈宗伦）