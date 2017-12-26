热词： 　招聘　尊医重卫　改善医疗服务 　健康中国人　健康中国2030　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

医疗控费不能搞突击

许  诺

2017年12月26日08:03 来源：人民网－人民日报

　　一项政策在执行过程中由于种种原因遇到问题、引发公众质疑，政策制定和主管部门不能缄默，理应积极回应、解疑释惑。医疗控费政策之所以牵动公众神经，因为它关乎每个人的生命和健康。

　　控制医疗费用不合理增长，在着眼总量控制之外，也应思量实现路径。不能只划红线、不管路线，只要结果、不管过程。在控费过程中，哪些费用属于正常的医疗需求，哪些是过度医疗的水分，要科学区别对待，不能一限了之。对于医用耗材，不仅要挤掉“过度的量”，更要挤掉长期存在的“虚高的价”。

　　各地医疗水平、患者情况、诊疗方案千差万别，一些地方在执行政策过程中，年中不努力、年终抱佛脚，平时大手大脚、年底一限了之，违背了政策初衷，影响了群众就医。如何将政策目标科学规划进全年日常工作，在不影响质量的情况下实现改革目的，方显政策执行的真正功力。其中的道理就如勤俭持家，需要落实到每一天的柴米油盐酱醋茶。


　　《 人民日报 》（ 2017年12月26日 04 版）

(责编：崔元苑、权娟)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn