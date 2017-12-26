一项政策在执行过程中由于种种原因遇到问题、引发公众质疑，政策制定和主管部门不能缄默，理应积极回应、解疑释惑。医疗控费政策之所以牵动公众神经，因为它关乎每个人的生命和健康。

控制医疗费用不合理增长，在着眼总量控制之外，也应思量实现路径。不能只划红线、不管路线，只要结果、不管过程。在控费过程中，哪些费用属于正常的医疗需求，哪些是过度医疗的水分，要科学区别对待，不能一限了之。对于医用耗材，不仅要挤掉“过度的量”，更要挤掉长期存在的“虚高的价”。

各地医疗水平、患者情况、诊疗方案千差万别，一些地方在执行政策过程中，年中不努力、年终抱佛脚，平时大手大脚、年底一限了之，违背了政策初衷，影响了群众就医。如何将政策目标科学规划进全年日常工作，在不影响质量的情况下实现改革目的，方显政策执行的真正功力。其中的道理就如勤俭持家，需要落实到每一天的柴米油盐酱醋茶。

《 人民日报 》（ 2017年12月26日 04 版）