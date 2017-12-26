心脑患者急救 APP“派单”

如何为急性心梗、中风患者找到最近的有救治能力的医院？记者从北京市卫计委获悉，明年1月1日起，120、999将通过“心脑绿色通道APP”向82家具有救治能力的医院推送急性心脑血管疾病患者，该APP同时可用于记录患者关键时间节点的情况。

对于脑卒中患者和心梗患者来说，时间就是生命。以脑卒中为例，在“黄金一小时”内及时接受溶栓再通治疗尤为关键，救治最佳时间是在发病4.5小时之内，在一小时内完成溶栓治疗。北京市具有卒中救治能力的医院都分布在哪儿呢？今年10月，北京市卫计委联合北京市脑卒中质控中心发布了北京地区“脑卒中救治地图”，地图由本市具有脑卒中溶栓能力的医院、一个质控中心和120、999急救网络串联组成，形成覆盖全市的脑卒中快速救治网络。

从明年1月1日起，“脑卒中救治地图”将发挥更大的作用。北京市卫计委近日发布了《关于进一步提升急性心脑血管疾病医疗救治能力的通知》，2018年1月1日起，北京急救中心（120）、北京红十字紧急救援中心（999）将利用“心脑绿色通道APP”向全市所有接诊急性心脑血管疾病患者的医疗机构推送急性心脑血管疾病病人。接诊急性心脑血管疾病的医疗机构利用“心脑绿色通道APP”与院前急救机构衔接。

该APP还将用于记录患者关键时间节点，例如患者发病时间、急救车到达现场时间、患者到达急诊入门时间等。这些信息需在急性心脑血管疾病患者救治结束8小时内上报，有条件的医疗机构可实时上报。

“心梗、脑卒中救治地图”将动态调整。市级质控中心对全市范围内接诊急性心脑血管疾病患者的二、三级医疗机构进行质量控制，每年6月底、12月底更新心梗急救地图和卒中急救地图，逐步实现医疗资源丰富和不足地区具有急性心脑血管疾病救治能力医疗机构数量适宜、质量安全。到2020年底，在北京市行政区划内形成与区域规划和实际需求相适应、院前院内紧密衔接的急性心脑血管疾病医疗救治体系。

根据北京市卫计委介绍，本市目前具有急性心梗、急性脑卒中诊疗能力的二、三级医疗机构共82家（含分院、含军队武警），包括北京协和医院、北京医院、中国人民解放军陆军总医院、北京天坛医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京友谊医院、宣武医院等。（张小妹）