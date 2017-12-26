有了口腔白斑 小心癌变！

口腔白斑是口腔黏膜上发生的不能用临床或病理诊断为其他疾病的白色斑片，其病因目前尚不十分清楚，可能与吸烟、局部刺激、念珠菌感染有较密切关系。因口腔白斑属于癌前病变，应采取针对性强的有效预防措施。

作为一枚白斑，我也算是口腔黏膜病家族里的名人了！多少人谈我色变。我从何方而来呢？我也不知道。我像《西游记》里的孙悟空一样，仿佛是从石头缝里蹦出来的！我不知道大家为什么那么怕我，当我悄悄潜入某个人的口腔，并且被医生逮出来的时候，他可能吓得晕过去的心都有了。可是，我是个彻头彻尾的坏人吗？我需要医生手持钢刀把我从温暖的寄宿家庭赶出来吗？家里要选什么防盗门才能把我拒之门外不让我溜进去呢？为什么有的家伙长得辣么像我，搞得有些医生都把我们弄混了？嘿嘿，问题还挺多的。

大家还是先来看看我的模样吧，我的样子蛮多变的，请叫我“千面郎君”。

其实，我有时候是个良民，当我白白嫩嫩、皮肤光滑的时候我还是蛮可爱的，这样的我即使长得胖点儿，占地面积大些，也没那么恐怖。所以专业的黏膜科医生看到我可能暂时会考虑放我一马。

记住，只是暂时的哦，医生会让我的房主每隔三个月到半年进医院找他审核，有的时候我一辈子都是良民身份，得以在房东家中和房主共度一生呢！但是如果我表现不好，比如说我变色了（红），或者我青春不再，无法保持光滑柔软的皮肤了，变丑变硬变烂了，医生就会及时把我请到另一个世界……话说福尔马林浴池好像随时为我准备着……

我们再来谈谈什么样的房东对我有吸引力吧！这个还真不是一句话能说清楚的，我只能告诉你我懵懂的感觉。好像，我最喜欢吸烟的房东，各种牌子的烟我都喜欢，如果房东能坚持不懈地吸烟，有可能我就进去长驻了，嘿嘿。我对房间里的陈设没太大要求，卫生条件别太好，里面的家具最好残缺不全，烂牙根之类的古董、街边小摊上捏的假牙，这些都对我的胃口。我还特喜欢麻、辣、烫之类的食物，有点小酒啥的再好不过了。另外的就不好说了，有可能这个房东啥也没有，我也想进去住。请爱思考的专业医生们继续帮我分析分析这是为什么，千万别放弃。

还有，我想请医生们认真记住我的长相特点，不要把那些模仿秀的家伙当成我，要记住我才是正牌傲娇的白斑！

看看这个家伙，它是大名鼎鼎的扁平苔藓，它也很白，但是它大多数长得像树枝，而且它属天秤座的，喜欢对称生长。

这个是异位皮脂腺啦，其实它们不算白，人家正经黄皮肤好不好？而且它们都小的很，不管数量是多还是少，都一点儿威胁也没有，属于绝对的良民。

还有这个，大家有没有觉得它超像我？这个是白色海绵状斑痣，年轻人容易长的，但是它跟房东不那么亲，有的身材小的能被揪下去。它也没有危险性。

好吧，说了这么多，有没有人想请我来做客啊？啊？！没有！！好桑心，如果不想邀请我，那么就请好好想想应该做什么吧！

对啦！不吸烟、不吃刺激食物、保持口腔卫生、定期看口腔医生！