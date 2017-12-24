“健康中国”中医药公益晚会在京举行

人民网北京12月24日电 12月23日下午，由中国管理科学研究院品牌推进委员会、世界医药健康产业高峰论坛组委会和中国医药健康联盟主办，华夏久康集团协办的“健康中国”中医药公益晚会暨华夏久康七周年庆典在京举行，来自各部委领导与企业家、体育娱乐界明星，行业精英等400余人共庆盛典。

会上，中国医药健康联盟秘书长林新栋表示，未来三十年是中医药健康行业的高速发展期。十九大报告指出，实施健康中国战略。倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病，坚持中西医并重，传承发展中医药事业，支持社会办医，发展健康产业，加快老龄事业和产业发展。健康行业是继IT业后的阳光产业，世界各国都在关注。

林新栋说，目前中国健康产业的年收益约为6000亿人民币，预计到2020年健康产业的产值将达到10万亿元人民币，所以留给大家们的发展空间还有很多。华夏久康自2010年成立以来已经成立20家公司涉及到中医药、养生、金融、教育，社区、慈善等领域，2017年6月华夏久康中医药谷开始动工，项目建设地贵州红果树景区，总占地3000亩，一期投资3亿元人民币。华夏久康未来发展10年将在全国范围内建立起华夏久康万店连锁、建造100座华夏久康养生山庄、3个华夏久康小镇、5个有机农业种植基地、10家生态养殖场、1个中医药产业园。

在晚会中间环节，华夏久康启动社区千城万店项目。据介绍，该项目的发展将顺应民生需求，着重于社区健康服务，利用现代生物技术，将中医药和一些医疗康复设备终端引进社区，使居民能够充分地享受健康服务及产品和健康教育。并从三个方面开展工作：一是开展中医特色康复服务；二是开展中医养生保健治未病服务；三是中医健康养老。